Las Tempo de Toronto, lideradas por Marina Mabrey, derrotan a las Storm de Seattle

Las Toronto Tempo de María Conde derrotaron este sábado por 93-72 a las Seattle Storm de Awa Fam, en un duelo entre jugadoras españolas en el que la madrileña aportó 13 puntos, por los siete de la valenciana.

Marina Mabrey lideró la victoria de Toronto con 18 puntos, Kiki Rice aportó 17 y Brittney Sykes 15.

Conde, que fue suplente con Toronto, firmó 13 puntos, 6 rebotes y dos asistencias en 23 minutos y 21 segundos en pista. La madrileña completó un 3 de 4 en triples.

Por Seattle, Natisha Hiedeman encestó 18 puntos y Jordan Horston 15.

Fam, por su parte, terminó con 7 puntos tras un 3 de 10 en tiros de campo, 5 rebotes y un tapón en 23 minutos y 41 segundos, arrancando también des del banquillo.

El juego estuvo igualado hasta el tercer cuarto, cuando las Tempo rompieron el partido a partir del 51-51 con un parcial de 42-17 hasta su máxima ventaja de +25.

Es el tercer partido de Fam en Seattle tras su llegada la semana pasada a la WNBA después de conquistar la liga con el Valencia Basket. La alicantina fue elegida en la tercera posición del 'draft', la más alta para una española en la WNBA.

Las Tempo, debutantes este año en la WNBA, presentan un balance de 5-4 en este arranque de temporada, mientras que las Storm tienen un registro de 3-6.

Conde y Fam son dos de las cinco españolas que han aterrizado a la WNBA esta temporada, coincidiendo con la expansión de la liga y la ampliación de plantillas fruto del nuevo convenio colectivo.

Raquel Carrera con las New York Liberty, así como Marta Suárez con las Phoenix Mercury y Alicia Florez con las Washington Mystics, estas últimas con contratos de desarrollo, completan el grupo.