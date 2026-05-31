La NBA tendrá octavo campeón distinto en los últimos 8 años

En esta imagen de archivo, Kevin Durant (c-i) de Golden State Warriors celebra su anotación ante Cleveland Cavaliers, durante el tercer juego de las finales de la NBA disputado hoy, miércoles 7 de junio de 2017, en el Quicken Loans Arena de la ciudad de Cleveland, estado de Ohio (EE.UU.). ( EFE/LARRY W. SMITH )

Con las Finales NBA definidas entre San Antonio Spurs y New York Knicks, la liga de baloncesto estadounidense coronará este año a su octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas.

Los Spurs destronaron a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste y se citaron en las Finales con unos Knicks que no llegaban a la serie por el anillo desde 1999.

Ninguna franquicia consigue un doblete en la NBA desde que lo hicieran los Golden State Warriors en los cursos 2016-17 y 2017-18.

Desde entonces, siete franquicias distintas se coronaron en los siguientes siete años.

Los Toronto Raptors ganaron en 2019, Los Ángeles Lakers en 2020, los Milwaukee Bucks en 2021, los Golden State Warriors en 2022, los Denver Nuggets en 2023, los Boston Celtics en 2024 y los OKC Thunder en 2025.