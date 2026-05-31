Wembanyama, MVP de las finales del Oeste: "Queremos cuatro más, no hemos terminado"

Victor Wembanyama (C) hace gestos tras una falta durante el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs en Oklahoma City, Oklahoma, EE.UU., 30 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/GERALD LEONG )

El francés Victor Wembanyama fue elegido este sábado como MVP de las finales del Oeste tras la victoria de los San Antonio Spurs en el séptimo y decisivo partido contra los Oklahoma City Thunder y, al recibir el trofeo, destacó que su equipo "quiere cuatro victorias más".

Las buscará a partir del 3 de junio en las Finales NBA contra los New York Knicks, que se clasificaron tras eliminar a los Cleveland Cavaliers con un contundente 4-0.

"Queremos cuatro victorias más, no hemos terminado. Vamos Spurs", gritó Wembanyama en la entrevista a pie de pista en el Paycom Center de Oklahoma City.

Wembanyama rompió a llorar tras la victoria de su equipo, que regresará a las Finales por primera vez desde 1999.

"Los sueños de un niño pueden convertirse en realidad", reflexionó.

Y destacó su aprecio por el resto de sus compañeros, que dieron una gran prueba de fuerza en la casa de los vigentes campeones de la NBA.

"Les quiero, son increíbles, todos dieron la cara esta noche, quiero a estos chicos", afirmó.