Jassel Pérez jugará en el BSN de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón

El dominicano Jassel Pérez vistiendo la franela del conjunto Covirán, equipo de basquetbol profesional en España. ( FUENTE EXTERNA )

El alero dominicano Jassel Pérez, uno de los jugadores más destacados esta temporada en el descendido Covirán Granada español, ha fichado por los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico, donde jugará hasta el final de la presente campaña.

Jassel Pérez ha finalizado ya la fase regular de la Liga Endesa con el Covirán Granada, descendido como colista a Primera FEB (segunda categoría del baloncesto español), y rápidamente ha firmado un contrato temporal para finalizar la temporada en el país caribeño.

El dominicano se incorpora hasta final de curso a los Vaqueros de Bayamón, uno de los clubes más laureados de Puerto Rico que busca proclamarse campeón del Baloncesto Superior Nacional, informó la propia entidad.

Jassel Pérez ha disputado 23 partidos en la Liga Endesa con el Covirán Granada en los que ha promediado 11.3 puntos, 3.8 rebotes, 1.8 asistencias, 1.7 recuperaciones y una valoración de 11,6 créditos.

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, anunció recientemente que varios clubes españoles habían preguntado por el jugador, que seguramente tendrá ofertas para seguir la próxima campaña en la Liga Endesa tras el periplo que ahora inicia por Puerto Rico.

Su mejor juego

A pesar del descenso del Covirán Granada a la Segunda División, Jassel Pérez tuvo un desempeño individual destacado durante la temporada 2025-2026, gracias a su juego eléctrico y versatilidad ofensiva.

Pérez tuvo una actuación de 26 puntos frente al FC Barcelona en mayo pasado.

El partido fue disputado el miércoles 13 y el Palacio de Deportes fue el escenario de la mejor performance de Jassel Pérez en la Liga Endesa, donde el dominicano se destapó con 28 créditos de valoración. Mostrando su versión más explosiva e indefendible, Pérez castigó a la defensa culé con un espectacular recital de cuatro triples, penetraciones hacia el aro y jugadas de canasta y falta.

Su gran despliegue ofensivo incluyó además 4 rebotes, 3 asistencias y 2 robos, con lo que lideró al Covirán Granada e incluso poniéndolo al frente en el segundo cuarto.

A pesar de su histórica noche en España, el esfuerzo del escolta dominicano no pudo evitar una ajustada derrota por 98-101 ante el FC Barcelona, un resultado adverso que además certificó matemáticamente el descenso de su equipo.

El encuentro se mantuvo en un vilo hasta los últimos segundos gracias a la combatividad del Granada, impulsada por la efectividad de Pérez (quien firmó un notable 9 de 14 en tiros de campo en apenas 25 minutos).

Aunque el desenlace colectivo fue amargo, el partido consagró al dominicano como un talento de primer nivel en Europa, captando la atención de múltiples ojeadores de la liga.