Los Knicks de los latinos Towns y Alvarado desafían a unos Spurs con la huella de Ginóbili

Towns y Alvarado con los Knicks. ( FUENTE EXTERNA )

Los New York Knicks de Karl-Anthony Towns y José Alvarado, dos neoyorquinos de raíces caribeñas, buscarán devolver el anillo a la Gran Manzana frente a unos San Antonio Spurs que siguen contando con la figura del argentino Manu Ginóbili en su estructura deportiva años después de su retirada.

Tras 27 años sin pisar unas Finales de la NBA, los Knicks regresan a la máxima cita de la mano de dos latinos nacidos en Nueva York.

Karl-Anthony Towns, internacional con República Dominicana, llegó a los Knicks, el club de su vida, al inicio de la temporada 2024-2025 tras ser traspasado por los Minnesota Timberwolves a cambio de Julius Randle y Donte DiVincenzo.

"Es un honor poder hacer esto (llegar a las Finales) con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida", dijo un emocionado Towns tras proclamarse la semana pasada campeón del Este por 4-0 frente a los Cleveland Cavaliers.

"Que la palabra 'esperanza' vuelva a la ciudad gracias a nosotros, no voy a mentir, es algo muy emotivo, algo con lo que siempre he soñado. Nunca sabes si algún día se va a hacer realidad", añadió.

Towns, de madre dominicana, nació y se crió en Piscataway (Nueva Jersey), un suburbio de Nueva York.

El dominicano es fijo en el quinteto titular de Mike Brown, con un promedio de 16.9 puntos, 10.6 rebotes y 5.9 asistencias en estos playoffs, en los que los Knicks han pasado por encima de Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Cavaliers.

Desde febrero, Towns comparte vestuario con José Alvarado, oriundo de Brooklyn e internacional con Puerto Rico. Ambos simbolizan el arraigo de la actual plantilla en la ciudad y quizá una de las claves de su éxito.

Alvarado es un base muy habilidoso, experto en el robo de balones, por lo que se ha ganado el apodo de 'Grand Theft Alvarado', que se ha integrado de manera natural en la rotación de Mike Brown y que se ha metido al Madison Square Garden en el bolsillo.

Sus minutos han caído durante los 'playoff', aunque esta temporada promedió 7,4 puntos, 2,5 rebotes y 3,4 asistencias por partido.

La huella de Manu

Los Spurs no cuentan con latinos en su plantilla, pero en los despachos trabaja el argentino Manu Ginóbili, auténtica leyenda de San Antonio con cuatro anillos como jugador.

Tras dejar el baloncesto y ver cómo los Spurs retiraban su dorsal '20' meses después, Ginóbili regresó a San Antonio en 2021 como asesor especial para operaciones deportivas, con la tarea de asesorar a jugadores como al propio Victor Wembanyama dentro y fuera de la cancha.

Ginóbili suele dejarse ver en la grada del Frost Bank Center, donde coincide con otras leyendas de los Spurs como Tim Duncan, otro de los miembros de aquel mítico 'Big Three' que formaron con el francés Tony Parker.

Y también es muy activo en redes sociales. "¡Mi primera como hincha!", dijo después de que los Spurs se proclamasen campeones del Oeste al derrotar por 4-3 a los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

"¡Espetacular! ¡Los Spurs de nuevo a las Finales de la NBA! ¡Qué emoción! ¡¡Increíble lo de este equipo!! ¡4 (partidos) más!", añadió el argentino.