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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns tras el triunfo de los Knicks: "Ha sido una señal. Mi mamá está aquí conmigo"

"Es increíble: cuando atraviesas la vida y pierdes a uno de tus padres, siempre estás buscando señales", dijo el dominicano

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    Karl-Anthony Towns tras el triunfo de los Knicks: Ha sido una señal. Mi mamá está aquí conmigo
    Karl-Anthony Towns de Knicks lanza el balón este viernes, en el segundo partido de las finales de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks en el estadio Frost Bank Center en San Antonio (Estados Unidos). (EFE / CARLOS RAMÍREZ)

    El dominicano Karl-Anthony Towns afirmó este viernes, tras ganar el segundo partido de las finales de la NBA en San Antonio, que le rezó a su fallecida madre antes del último tiro fallado por Víctor Wembanyama: "Lo tomo como una señal, está aquí conmigo".

    "Es increíble: cuando atraviesas la vida y pierdes a uno de tus padres, siempre estás buscando señales. Yo aceptaré cualquier señal que pueda recibir. Le recé a mi mamá antes de esa posesión", dijo Towns en declaraciones a pie de pista.

    "Un gran jugador (Wembanyama) tuvo un gran tiro, simplemente no entró. Eso es gran defensa. Crédito a Mitch (Robinson), crédito a nuestro equipo. Pero yo lo tomo como una señal. Mi mamá está aquí conmigo, y la aprecio muchísimo", añadió.

    "Sobre esa última jugada, era simple: teníamos que pararlo. No lo habíamos logrado en todo el cuarto", explicó Towns.

    "Habíamos construimos una ventaja, jugamos duro, y eso es algo que hemos hecho muy bien en estos 'playoff': sacar ventaja y mantenerla. Hoy ellos reaccionaron y se dieron una oportunidad de ganar, pero la garra, la resiliencia… Nueva York respondió", añadió el dominicano.

    Las Finales entre Knicks y Spurs se trasladan ahora a Nueva York para el tercer y cuarto partidos en el Madison Square Garden

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    Ventaja 2-0 

    Los New York Knicks sellaron una trascendental victoria en el Frost Bank Center de San Antonio y, en un final apretado en el que el francés Victor Wembanyama estropeó su gran segunda mitad, triunfaron por 105-104 para tomar ventaja 2-0 en las finales de la NBA y colocarse a dos triunfos del anillo.

    Tras la derrota, Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, consideró que su equipo tiene que "ponérselo más difícil" al dominicano Karl Anthony Towns, que lideró con 21 puntos y trece rebotes la victoria en el segundo partido.

    "Creo que ha metido algunos tiros y es un muy buen jugador. No creo que haya conseguido todo lo que quería. Ha jugado dos buenos partidos. Tenemos que ponérselo más difícil", dijo Johnson en la rueda de prensa posterior al partido del Frost Bank Center.

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