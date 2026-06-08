Los Spurs ganan su primero y aguan la fiesta de los Knicks en Nueva York; serie está 2-1

Victor Wembanyama de Spurs reacciona este lunes, en un juego de las finales de la NBA entre Knicks y Spurs, en el Madison Square Garden, en Nueva York (EE.UU). ( EFE / ÁNGEL COLMENARES )

Los San Antonio Spurs se impusieron este lunes a los New York Knicks por 111-115 en el regreso de unas Finales de la NBA al Madison Square Garden tras 27 años y redujeron a 2-1 la ventaja neoyorquina en la serie.

Victor Wembanyama firmó 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, tres tapones y dos robos, en su primer gran partido de las Finales.

Spurs y Knicks volverán a enfrentarse este miércoles en el cuarto partido de las Finales, otra vez en Nueva York.