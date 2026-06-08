Los Spurs ganan su primero y aguan la fiesta de los Knicks en Nueva York; serie está 2-1
El cuarto partido de la final se jugará el miércoles en Nueva York
Los San Antonio Spurs se impusieron este lunes a los New York Knicks por 111-115 en el regreso de unas Finales de la NBA al Madison Square Garden tras 27 años y redujeron a 2-1 la ventaja neoyorquina en la serie.
Victor Wembanyama firmó 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, tres tapones y dos robos, en su primer gran partido de las Finales.
Spurs y Knicks volverán a enfrentarse este miércoles en el cuarto partido de las Finales, otra vez en Nueva York.