VIDEO | Las faltas sin cobrar que inclinaron la balanza a favor de los Spurs en la línea de libres

Jalen Brunson (#11) de los New York Knicks yace en el suelo después de recibir una falta durante el segundo cuarto del tercer partido de las Finales de la NBA de 2026 contra los San Antonio Spurs, disputado en el Madison Square Garden el 8 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Las Finales de la NBA han entrado en una fase intrigante, no solo por la intensidad del juego, sino por la creciente controversia en torno al desempeño de los árbitros.

La victoria de los Spurs de San Antonio 115-111 sobre los Knicks de Nueva York en el Juego 3 dejó un profundo malestar en la organización neoyorquina, que ha cuestionado públicamente la rigurosidad y la consistencia de los silbatos oficiales en momentos cruciales del partido, y que en algunos casos, ciertamente se nota que las llamadas no fueron en línea con lo que correspondía.

En principio, el descontento de los Knicks se fundamenta en una evidente disparidad estadística que marcó el ritmo de la segunda mitad.

Durante los últimos dos cuartos, los Spurs acudieron a la línea de tiros libres en 24 ocasiones, mientras que la escuadra de Nueva York solo recibió 8 intentos desde la falta de personal. Esta brecha de 16 tiros libres en un partido definido por apenas cuatro puntos motivó quejas del cuerpo técnico y la gerencia de los Knicks.

La principal de todas fue la del dirigente de los Knicks, Mike Brown, quien reclama que hubo permisividad ante el extremo juego físico de San Antonio.

"Nunca pensé que estaría en unas Finales de la NBA y vería a un equipo tener 24 intentos de tiros libres en la segunda mitad frente a ocho del otro equipo. Y no creo que yo me queje mucho sobre los oficiales o, ya sabes, sobre la justicia cuando se trata de los intentos de tiros libres", dijo Brown al final del juego.

Según los análisis técnicos posteriores al encuentro, los árbitros ignoraron múltiples situaciones de falta personal en la pintura, especialmente agarres y contactos ilegales sobre el base Jalen Brunson cada vez que atacaba el aro.

JOSH HART VS. LUKE KORNET pic.twitter.com/UwnZTupkyy — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 9, 2026

Técnica a los Knicks, no a los Spurs

La primera fue en el primer cuarto, restando 3 minutos y 24 segundos, con el marcador a favor de San Antonio 24-17.

La secuencia se produjo inmediatamente después de que Josh Hart anotara una canasta en penetración. Al caer al tabloncillo, Luke Kornet chocó de manera accidental con Hart mientras corría por la línea de fondo intentando recoger el balón rápidamente para realizar el saque de banda.

Hart, al no ver la trayectoria del pívot, interpretó el tropiezo como un golpe deliberado por la espalda.

Frustrado por el impacto, Hart reaccionó de manera hostil desde el suelo: intentó lanzarle una patada a Kornet y, al levantarse de inmediato, le propinó un fuerte empujón con ambas manos en el pecho.

Los árbitros sancionaron con una falta técnica automática a Josh Hart debido a su reacción física exagerada y el empujón posterior y determinaron no cobrar ninguna penalización sobre Luke Kornet, ya que consideraron que su contacto inicial en la línea de fondo fue completamente involuntario e inherente a la búsqueda del balón.

Empujón de Castle

Stephon Castle was given a common foul for this play on Jalen Brunson.



The MSG crowd was not happy pic.twitter.com/7pvKzBlLj2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 9, 2026

En el segundo cuarto, Stephon Castle, se avanlanzó de manera sumamente agresiva y utilizó todo su antebrazo derecho para empujar directamente a Jalen Brunson.

La fuerza del empujón hizo que Brunson perdiera el equilibrio por completo y cayera de espaldas contra el suelo de forma violenta. El jugador estrella de los Knicks permaneció tendido en la cancha durante varios segundos que sembraron el pánico en el Madison Square Garden, mientras se sujetaba la zona lumbar con evidentes gestos de dolor.

Debido a la dureza del impacto, los árbitros detuvieron el juego y fueron al monitor para revisar la jugada ante una posible falta flagrante. Sin embargo, tras analizar las repeticiones de video, el árbitro principal, Marc Davis, regresó a la cancha y anunció que la acción solo sería penalizada como una falta común, lo que desató la furia colectiva de la fanaticada neoyorquina.

Wemby just tried to dribble Brunson´s head off the hardwood pic.twitter.com/DUK3W3Thvr — Sleeper (@SleeperHQ) June 9, 2026

Wemby en el primero

Pero ya desde el primer cuarto, la agresividad de los Spurs se había hecho evidente. Durante una jugada en la que Brunson intentaba establecer una pantalla para liberar a Josh Hart, Wembanyama lo empujó deliberadamente tomándolo por el cuello.

El base de los Knicks terminó casi cayendo al suelo. La terna arbitral dejó seguir la jugada y ni siquiera se detuvo el partido para iniciar una revisión de video en el monitor.

6 men on the court and the ball is in bounds -- technical foul on Spurs. but not called. they just stop play and say Harper can't come in. why no technical? https://t.co/27W2JunCAz — Lori Rubinson (@LRubinsonWFAN) June 9, 2026

Seis en cancha

A falta de 5 minutos y 26 segundos para el final del encuentro, con los Knicks debajo en el marcador 106-100, San Antonio intentaba realizar una sustitución apresurada. En medio del desorden en la línea lateral, el novato Dylan Harper ingresó al tabloncillo, pero el jugador que debía salir nunca abandonó la cancha a tiempo. Como resultado, los Spurs quedaron jugando momentáneamente con seis hombres en una acción defensiva.

Justo cuando la jugada se desarrollaba a favor de los Knicks, los árbitros pitaron para detener el juego por completo, lo que invalidó la posesión de los Knicks.

Según el estricto reglamento de la NBA, los árbitros debieron penalizar a San Antonio con una falta técnica automática por tener demasiados jugadores en la cancha, lo que le habría otorgado a Nueva York un tiro libre y la retención del balón.

En lugar de aplicar la falta técnica, los oficiales simplemente anularon la jugada y ordenaron repetir el saque lateral desde la banda, actuando como si nada hubiera pasado.

Analistas de la liga en los medios norteamericanos, destacan que, si bien es cierto que los Spurs ejecutaron de manera efectiva en los minutos finales guiados por Victor Wembanyama, las decisiones de los jueces inclinaron la balanza por la agresividad defensiva que no fue penalizada.

Esta situación añade un elemento extra de presión para el Juego 4, programado para este miércoles a las 8:30 de la noche en el Madison Square Garden.

La NBA se encuentra bajo la lupa, y los ojos del mundo del baloncesto estarán puestos en la nueva terna arbitral que se asigne para el compromiso. Se espera que la liga emita su habitual "Reporte de los Últimos Dos Minutos" (L2M), el cual confirmará de manera oficial si existieron errores de apreciación que perjudicaron el desenlace del choque.

Con la serie ahora 2-1 todavía a favor de los Knicks, el aspecto mental y la adaptación al arbitraje serán claves para el próximo enfrentamiento.