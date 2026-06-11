OG Anunoby, el héroe del juego: "Nunca nos rendimos"

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks pasa el balón a OG Anunoby #8 mientras es defendido por Stephon Castle #5 y De'aaron Fox #4 de los San Antonio Spurs durante el cuarto cuarto en el Cuarto Juego de las Finales de la NBA 2026 en el Madison Square Garden el 10 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( AFP )

OG Anunoby aseguró este miércoles, tras firmar la jugada decisiva en la épica remontada de 29 puntos de los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en las Finales NBA, que su equipo "nunca" se rinde.

Los Knicks firmaron la mayor remontada en la historia de las Finales NBA y se impusieron por 107-106 a los Spurs en el Madison Square Garden para tomar ventaja 3-2 en la serie y colocarse a una sola victoria de un anillo que esperan desde hace 53 años.

"Nunca nos rendimos, estuvimos en el partido, seguimos presionando. Creemos en nosotros, hemos remontado antes, somos fuertes y lo hemos hecho antes", dijo Anunoby en la entrevista a pie de pista.

Anunoby acabó el encuentro con 33 puntos y anotó la canasta decisiva con 1.2 segundos por jugar con un espectacular tap-in tras un triple fallado por Jalen Brunson.

"El Madison Square Garden es eléctrico, no hay nada como esto, son los mejores fans del mundo", aseguró Anunoby.

Los Knicks tendrán su primera 'bola de partido' este sábado en San Antonio, donde ya han ganado los dos partidos disputados en esta serie. EFE