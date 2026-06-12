Towns es captado mientras le pide a los fanáticos rodear a Harper en la jugada final del partido 4

Karl-Anthony Towns celebra con sus compañeros la tercera victoria de los Knicks en la serie. ( FUENTE EXTERNA )

El ingenio sobre la cancha no siempre se mide en estadísticas.

Durante los dramáticos segundos finales del cuarto partido de las Finales de la NBA, el centro dominicano Karl-Anthony Towns apeló a la picardía y a la ventaja de la casa para asegurar la victoria de los New York Knicks 107-106 sobre los San Antonio Spurs.

Un video difundido masivamente en Instagram y otras redes sociales muestra el momento exacto en que Towns convirtió a la grada del Madison Square Garden en parte activa de su estrategia defensiva.

Towns es captado moviendo sus manos de manera sutil pero directa hacia los fanáticos ubicados en los costados de la primera fila, en las costosos asientos del "courtside".

La intención del pívot criollo era clara: pedirles que se acercaran lo máximo posible al novato de los Spurs, Dylan Harper, quien se disponía a realizar un saque de banda con el partido en la línea y 1.2 segundos por jugar. Los aficionados, entendieron el mensaje de inmediato, y se acercaron al espacio que ocupaba Harper para rodearlo, sin que se percataran los árbitros.

De hecho un fanático vestido con una camiseta naranja acató la orden de Towns y se plantó casi codo a codo junto al jugador de San Antonio.

La maniobra dio los resultados esperados por la escuadra neoyorquina. Sin el espacio habitual para maniobrar sus pies en la banda y visiblemente incómodo, Harper ejecutó un pase forzado en forma de globo buscando a Stephon Castle en la pintura.

Fue ahí donde Towns completó su obra maestra de la noche: saltó lo más vertical que pudo y, con la punta de sus dedos, desvió la trayectoria del balón. El desvío rompió el ritmo del ataque texano y consumió las milésimas finales del reloj antes de que la visita pudiera reaccionar.

Lo que dicen las reglas

Las reglas de la NBA prohíben estrictamente que los espectadores interfieran intencionalmente o pisen la chacnha.

La liga en su Código de Conducta de la NBA (NBA Fan Code of Conduct) y el Libro Oficial de Reglas de la NBA (Official NBA Rulebook), establece que no está permitido interrumpir el juego, ni mucho menos ingresar a la cancha.

De acuerdo con la Regla número 8 Out-of-Bounds and Throw-In de la NBA (fuera de juego e ingreso de balón), las líneas que delimitan la cancha definen el espacio exclusivo de juego.

Si un fanático parado fuera de la cancha toca a un jugador que está adentro, o si un espectador obstruye físicamente el espacio aéreo del terreno, el árbitro tiene la facultad discrecional de pitar una interferencia, detener el reloj y aplicar sanciones.

Esta jugada llegó para coronar una noche histórica en la que los Knicks completaron la remontada más grande en la historia de las Finales de la NBA tras recuperarse de una desventaja de 29 puntos.

Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana toma una cómoda ventaja de 3-1 en la serie.

El truco de Towns ya quedó escrito en la narrativa de esta postemporada como una genialidad al borde del reglamento. Towns, quien además sumó 13 puntos y 10 rebotes batalló en defensa contra Victor Wembanyama, demostró que en el baloncesto de postemporada la veteranía y el dominio mental de los pequeños detalles valen tanto como un canasto para ganar.