James Harden, arrestado en Texas por portar un arma de forma ilegal en su vehículo

James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers, fue arrestado la madrugada del sábado en Houston (Texas) por portar un arma de forma ilegal en su vehículo. ( FUENTE EXTERNA )

James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers, fue arrestado la madrugada del sábado en Houston (Texas) por portar un arma de forma ilegal en su vehículo, aunque ya fue puesto en libertad, informó la cadena ESPN.

El arresto del escolta de 36 años tuvo lugar a las 3:41 hora local en el condado de Harris, según registros judiciales, que revelan que Harden tenía una pistola a la vista y desenfundada en el asiento trasero de su automóvil.

Poco antes de las 5:00 hora local fue liberado tras pagar una fianza de 100 dólares.

Aunque el estado de Texas es uno de los más laxos de Estados Unidos en lo que al porte de armas se refiere, está prohibido que esta se encuentre suelta a la vista.

Trayectoria

Harden, que fue traspasado desde Los Angeles Clippers a los Cavaliers el pasado febrero, podría convertirse en agente libre este verano si declina su opción para renovar por un año.

El escolta promedió 19.2 puntos y 5.5 asistencias durante los últimos 'playoffs', en los que la franquicia de Ohio alcanzó las finales de la Conferencia Este antes de ser barridos por los New York Knicks.

Te puede interesar James Harden es cambiado a los Cavaliers y los Clippers reciben a Darius Garland