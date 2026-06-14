Karl-Anthony Towns: "Estaba escrito para Nueva York"

El dominicano Karl-Anthony Towns aseguró este sábado que el título de la NBA conquistado por los New York Knicks era algo que "estaba escrito" y reivindicó su resiliencia para llegar hasta lo más alto.

"Estaba escrito. Esto estaba escrito para Nueva York y esta noche salimos a tomarlo", afirmó Towns en declaraciones a pie de pista tras derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido.

"A lo largo de mi carrera me he caído muchas veces y también he escuchado a mucha gente decirme que me quedara en el suelo. Pero siempre me he levantado. Incluso cuando estaba hundido en el barro, seguí avanzando, un paso tras otro", añadió.

Estadísticas de Towns en las Finales de la NBA

Towns volvió a acordarse de su madre, dominicana, fallecida en 2020 a causa de COVID-19: "Ustedes ya conocen mi historia y solo quiero decir una cosa: gracias, mamá. Gracias por darme una".

Towns ha promediado 13 puntos y 10,6 rebotes por partido en estas Finales. EFE

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