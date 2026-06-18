VIDEO | Locura en NY: Towns y los Knicks encabezan desfile por el primer título en medio siglo

Karl-Anthony Towns, número 32 de los New York Knicks, celebra en una carroza durante el desfile de celebración de los New York Knicks el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. Los New York Knicks celebran durante el desfile de celebración del campeonato y la concentración de la victoria tras ganar las Finales de la NBA de 2026 el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. Los New York Knicks derrotaron a los San Antonio Spurs en cinco partidos para ganar su primer campeonato de la NBA en 53 años. ( ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP )

Miles de personas tiñen este jueves de naranja y azul las calles del bajo Manhattan para celebrar el primer título de la NBA de los New York Knicks desde 1973, con una multitudinaria rúa que arrancó en Battery Park y sube por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como 'el Cañón de los Héroes'.

El recorrido acabará en la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla y entregará las llaves de la ciudad a los campeones.

Desde antes del amanecer, aficionados llegados de los cinco distritos neoyorquinos comenzaron a concentrarse a lo largo del recorrido entre Battery Park y el consistorio.

New York City mayor Zohran Mamdani leans back with Karl-Anthony Towns on the Knicks' float pic.twitter.com/wCOVdQNyQD — SNY Knicks (@sny_knicks) June 18, 2026

La expectación era tan grande que miles de personas buscaban cualquier punto desde el poder ver observar el paso de los jugadores, constató EFE. Algunos aficionados incluso llegaron durante la madrugada para asegurarse un lugar.

El entusiasmo refleja la importancia de un campeonato que ha puesto fin a más de medio siglo de espera para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Fiesta inédita

Aunque los Knicks conquistaron los títulos de 1970 y 1973, nunca habían disfrutado de un desfile de estas dimensiones, por lo que la celebración de este jueves es la primera de este tipo en los 80 años de historia del equipo.

El base Jalen Brunson, elegido jugador más valioso de las Finales, y figuras como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges son algunos de los nombres más ovacionados por la afición.

City Hall is decked out in Knicks jerseys awaiting the team´s arrival pic.twitter.com/SQVxfzfRLS — NBA (@NBA) June 18, 2026

La ciudad ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, con más de 10.000 agentes, la mayor cifra destinada a un evento planificado en Nueva York, después de los incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas el pasado fin de semana tras la consecución del título.

Entre la marea naranja y azul asistente, los colores de los Knicks, predomina un ánimo festivo y la urgencia por no perderse un momento histórico para muchas generaciones.

SOUND



New York showing love to OG Anunoby! pic.twitter.com/eQ4KdB36XR — NBA (@NBA) June 18, 2026

También resonaban los acordes de "Empire State of Mind", la canción de Alicia Keys y Jay-Z convertida desde hace años en un himno oficioso de los Knicks y que estaba previsto que la cantante neoyorquina interpretara durante el acto en el ayuntamiento.