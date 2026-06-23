Aday Mara desembarca en la NBA elegido con el número 12 por los OKC Thunder

El comisionado de la NBA, Adam Silver y el jugador Aday Mara estrechan las manos en la noche del Draft de la NBA 2026. ( AFP )

Los Oklahoma City Thunder eligieron este martes con el número 12 en el draft de la NBA al español Aday Mara, pívot que fue campeón universitario en la última temporada con los Michigan Wolverines.

Aday Mara, pívot zaragozano de 21 años y 221 centímetros, estuvo presente en el Barclays Center de Brooklyn, el escenario del draft.

"La constancia fue lo mejor que tenía, tenía que ser paciente; es lo que llevó a ese niño pequeño a ser elegido", dijo Aday Mara segundos después de ser elegido por los Thunder, campeones NBA en el curso 2024-2025.

Trayectoria y estadísticas

"Todo lo que hice en mi carrera, desde que soy niño, todo me ayudó a llegar donde estoy", añadió el zaragozano.

Mara promedió 12.1 puntos, 6.8 rebotes y 2.6 tapones por partido el último año con Michigan.

Sumó un total de 103 tapones, la mejor marca en la historia de la universidad.

Fue una de las tres estrellas de Michigan elegidas en la primera ronda, junto a Morez Johnson (con el 9 a los Dallas Mavericks) y Yaxel Lendeborg (con el 11 a Golden State Warriors).

Declaraciones de Mara

Mara fue uno de los pocos invitados a estar el día del draft en la 'green room' (habitación verde), un espacio reservado a los jugadores que apuntaban a las primeras posiciones.

"La gente de Estados Unidos todavía no ha visto todo lo que puedo hacer. Hay cosas que hacía en España y que dejé de hacer estos años aquí. Ahora se están dando cuenta de lo que puedo aportar, sobre todo esta temporada en la que he tenido un poco más de libertad", afirmaba el pívot español en la víspera del draft. EFE

am/laa

(foto)