Pedro Martínez, sobre Jean Montero: "Hemos tenido delante el nacimiento de una estrella"

Jean Montero y el dirigente del conjunto Pedro Martínez comparten luego de una de las victorias del conjunto. ( EFE )

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó, tras la conquista de la segunda Liga española de baloncesto del conjunto valenciano, la actuación del base dominicano Jean Montero, elegido mejor jugador de la final, en una campaña en la que todos han tenido el privilegio de presenciar "el nacimiento de una estrella".

"Hemos tenido delante de nuestros ojos el nacimiento de una estrella. Cuando Montero lo fichó el Valencia ya era un jugador de gran nivel, pero lo que hemos visto es la irrupción de un jugador de otra dimensión, impresionante, con un talento extraordinario que hemos ido descubriendo paso a paso", añadió el entrenador catalán.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Martínez subrayó también el valor colectivo del título liguero nueve años después del primero y evitó personalizar el éxito en su figura, insistiendo en el trabajo global del club, el cuerpo técnico y la plantilla.

Trabajo colectivo y evolución

"No me gusta demasiado personalizar, porque esto es un gran éxito, pero es un trabajo de equipo. Yo tengo una responsabilidad importante como entrenador, pero sin el staff, sin los jugadores y sin toda la gente del club que no está en la pista, esto no sería posible", afirmó.

El técnico del cuadro taronja puso en valor la evolución del grupo a lo largo de las dos últimas temporadas, en las que el equipo ha consolidado una identidad competitiva basada en el esfuerzo diario.

"Han sido dos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Hemos intentado marcar una línea clara de día a día, de hábitos, de exigencia, que no siempre es fácil de asimilar, pero los jugadores han creído desde el principio", explicó.

Martínez también recordó los momentos clave de la temporada, en especial la progresión del equipo en la competición europea, con victorias en pistas complicadas como las de Olympiacos o Panathinaikos, que les ayudaron a ganar "mucha confianza", así como la consolidación de la mentalidad competitiva del grupo, más allá de los resultados.

"Lo que más confianza nos ha dado ha sido, sin duda, el día a día. Es un equipo que ha entrenado muy bien constantemente: perdíamos y entrenábamos bien, ganábamos y entrenábamos bien. Y eso, creo, es lo que sienta las bases para que, al final, con mucho esfuerzo y también con un poco de suerte, las cosas acaben saliendo", concluyó. EFE

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avm/arh