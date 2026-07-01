Terminada una segunda temporada con el Real Madrid que lo llevó hasta el Final Four de la Euroliga, Andrés Feliz lidera desde el día uno los entrenamientos del equipo nacional de cara a la ventana de partidos ante Estados Unidos y Nicaragua, este viernes y el lunes.

El primero de los partidos, que dejará abierta la remozada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, Feliz asegura que el apoyo de la fanaticada será crucial.

"Será un juego sumamente importante para nosotros en nuestra casa, con nuestra gente sobre todo ese contra Estados Unidos", dijo Feliz a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/30062026-rueda-de-prensa-arena-banreservas-14-a81e4bea.jpg Feliz durante la práctica de la selección dominicana ayer. (DIAIRIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

El armador de 28 años lidera una escuadra que contará con Jean Montero (recién campeón y MVP en España), Chris Duarte, Jassel Pérez, Ángel Delgado, Gelvis Solano, Joel Soriano, Ángel Núñez, Justin Minaya, RJ Luis Jr. y Chad Baker Mazara, entre otros.

Feliz valora el talento del combinado y su misión de guiarlo a la Copa Mundial de la FIBA Catar 2027, que sería la tercera en fila.

"He aprendido a seguir siendo un líder como siempre lo he tratado de ser, siendo un buen compañero y un buen ejemplo para el equipo. Les brindo experiencia y que nos apoyemos como selección", puntualizó Feliz, que promedió 7.7 puntos, 2.8 rebotes y 2.2 asistencias con el Madrid.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/imagen-andres-feliz-y-jean-montero-x-acbcom-c8a71908-4f0dd790.jpg Andrés Feliz y Jean Montero persiguen sueños de gloria en Europa. (X / @ACBCOM)

Su relación con ¨el problema¨

Con una sonrisa, el guard señala que tiene buena relación con Montero, su rival en la ACB y la Euroliga, y a quien en el Viejo Continente le apodan ¨el problema¨, por las complicaciones que crea en la defensa contraria debido a sus grandes habilidades ofensivas.

"Hablamos de la selección, y de lo orgullosos que estamos uno del otro, siempre nos escribimos. Me siento orgulloso de que el mejor jugador de Europa sea uno de mis compañeros en la selección", señaló el oriundo de Guachupita.

Dominicana tiene récord de 3-1, y lidera el grupo A, empatada con los Estados Unidos, (ambos clasificados a la siguiente fase). México (2-2) y Nicaragua (0-4) completan el grupo.

En la segunda fase de la eliminatoria, el equipo nacional formará el grupo E junto a los tres primeros puestos del grupo C que lo componen Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4).