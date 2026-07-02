Hace más de una década, en las canchas de cemento del barrio Pueblo Nuevo en San Cristóbal, un niño llamado Jassel Pérez acertaba el aro con una habilidad sorprendente.

Hoy, el estelar guard que creció bajo condiciones económicas sumamente adversas, mira hacia atrás desde la comodidad que le brinda su estatus actual, luego de terminar su contrato con el Covirán Granada (ACB, España) y firmar con los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico.

"Pasé hambre, yo fui uno de esos niños que jugaban pero no tenían con qué alimentarse. Uno se iba por ahí a la calle, para luego entrenar. No le deseo eso a nadie. Es muy difícil realmente trabajar sin tú pensar en el mañana. Pero gracias a papá Dios, me siento muy agradecido del nivel en el que estoy ahora", dijo Pérez a Diario Libre.

El jugador, que es parte de la selección dominicana que mañana enfrenta a Estados Unidos en la remozada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, ha disputado apenas nueve juegos en Borinquen y promedia 21.4 puntos, 4.0 rebotes, 3.3 asistencias y 2.2 robos

El jugador de 24 años se ha convertido en el líder anotador de los Vaqueros y su impacto se sintió desde su debut cuando encestó 20 puntos en 24 minutos frente a los Gigantes de Carolina.

Siguiente nivel

Pérez vivió recientemente episodios de indisciplina que llevaron al coach Nelson "Che" García a apartarlo de un partido ante México la pasada ventana en diciembre.

Pero el talentoso defensa ha reconocido que debe mejorar y enfocarse para poder dar el gran salto en su carrera.

"Para estar en el siguiente nivel hay que hacer mucho sacrificio, tienes que dejar cosas de lado y ponerte para lo que tienes que estar", aseguró.

Con el equipo andaluz en España, Pérez abrió los ojos de los scouts del Viejo Continente, luego de que tras jugar en 23 partidos promediara 11.3 puntos, 3.8 rebotes, 1.8 asistencias.

"Estoy feliz con lo que he logrado, allá en Europa y creo que viene algo grande", indicó Pérez cuando se le consultó sobre si existen posibles ofertas de equipos de cartel en España o la Euroliga.