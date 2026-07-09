Subastan por un millón de dólares la camiseta con la que Brunson debutó en las finales de la NBA

Jalen Brunson durante un momento del primer partido de las finales de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

La camiseta que vistió el base Jalen Brunson en el primer partido de las Finales de la NBA de 2026 se vendió por 1,024 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby's, convirtiéndose en el artículo de colección más valioso de la historia de los New York Knicks.

La prenda, utilizada por Brunson en la victoria de los Knicks por 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el primer encuentro de la serie, fue adjudicada anoche tras una puja de 70 ofertas.

En ese partido, Brunson anotó 30 puntos, incluidos 14 en el último cuarto, para encaminar el triunfo de los Knicks, que posteriormente conquistaron su primer campeonato de la NBA desde 1973, con el base elegido como MVP de las Finales.

La venta también estableció un nuevo récord para una camiseta comercializada a través de NBA Auctions, ya que supera el millón de dólares pagado anteriormente por la camiseta del debut en la liga de Cooper Flagg.

En total, las 15 camisetas de los Knicks para el primer partido de las Finales recaudaron 1,87 millones de dólares.

Tras la de Brunson, las más cotizadas fueron las de Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, vendidas por 256.000 dólares cada una, mientras que la de Josh Hart alcanzó los 89.600 dólares.

Subastas recientes

El mercado de coleccionismo de la NBA ha experimentado una explosión financiera entre 2024 y 2026, dentro de lo que se destaca la subasta en abril de 2025 de la primera camiseta oficial del debut de Kobe Bryant por 7 millones de dólares.

Asimismo, en agosto de 2025, una tarjeta Dual Logoman Autographs de Michael Jordan y Kobe Bryant, estableció un récord de 12.932 millones de dólares.

Antes de las finales de temporada, se vendieron artículos de alto valor como la camiseta del primer triple de Stephen Curry por 1.7 millones y la "Dynasty Collection" de zapatillas de Michael Jordan por 8 millones de dólares.