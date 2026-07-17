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Chris Duarte
Chris Duarte

Chris Duarte, "supercontento y emocionado" con su llegada al Baskonia

Firmó para las dos próximas temporadas tras desvincularse del Unicaja Málaga

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    Chris Duarte, supercontento y emocionado con su llegada al Baskonia
    Chris Duarte jugó la temporada pasada con el Unicaja. (X / @ALEX_REYESIB.JPG)

    El internacional dominicano Chris Duarte se mostró este viernes "supercontento y emocionado" con su llegada al Kosner Baskonia, equipo de la Liga Endesa con el que ha firmado para las dos próximas temporadas tras desvincularse del Unicaja Málaga, en el que militó la pasada campaña.

    En un breve mensaje publicado en el perfil de X de su nuevo club, el escolta de 29 años dio sus primeras impresiones tras anunciarse su llegada al conjunto vitoriano. "Estoy muy contento y emocionado por la oportunidad que tengo de jugar frente a ustedes, baskonistas. ¡Aupa Baskonia"", dijo.

    Tras pactar su salida del Unicaja, que a final de la pasada temporada le abrió dos expedientes y le apartó de su disciplina, el exjugador de los equipos de la NBA Indiana Pacers, Sacramento Kings o Chicago Bulls cerró este viernes su llegada al Baskonia para las dos próximas temporadas

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