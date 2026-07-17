Caitlin Clark tumba a las Storm con 45 puntos, su mayor total en su carrera, para un triunfo 110-107

Caitlin Clark rompió este viernes su récord personal de anotación en la WNBA, con 45 puntos en el apretado triunfo de sus Indiana Fever por 110-107 sobre las Seattle Storm de la española Awa Fam.

Clark se exhibió con un doble-doble con 10 asistencias, además de cuatro robos, dos rebotes y dos tapones. Es la primera jugadora en la historia de la WNBA con un partido con más de 40 puntos y 10 asistencias.

Su anterior récord, que databa de 2024, era de 35 puntos.

"Está bien (el récord), pero no me importa demasiado. Sé de lo que soy capaz y sé de lo que este equipo es capaz", dijo Clark tras el partido en declaraciones a pie de pista.

"Mi trabajo es hacer que ganemos y que seamos el mejor equipo de la WNBA, y no creo que todavía estemos ahí. Es mi responsabilidad ayudar a que lleguemos a ese nivel", añadió.

Clark, un talento generacional que dio un impulso a la WNBA desde su llegada en 2024, cuando aterrizó en la liga como la máxima anotadora de la historia del baloncesto universitario, fue clave en el triunfo ante las Storm.

La estrella de la Fever anotó 16 puntos en el último cuarto, siete de ellos en el último minuto.

Enfrente, las Storm compitieron hasta el final en el primer cara a cara entre Clark y Fam. La valenciana anotó 16 puntos -12 de ellos en el tercer cuarto-, atrapó 9 rebotes, repartió cuatro asistencias, puso dos tapones y robó un balón.

La máxima anotadora de las Storm fue Dominique Malonga, con 28 puntos, mientras que Kelsey Mitchell añadió 30 a los 45 de Clark para las Fever.

Las Fever, con 15 victorias y 10 derrotas, son sextas en la WNBA, mientras que las Storm (6-21) ocupan la última posición.