LeBron James dice que consideró el retiro pero ahora está concentrado en buscar su quinto campeonato

El máximo anotador histórico de la liga abrirá así una nueva etapa con los Philadelphia 76ers a los 41 años, después de finalizar su vínculo con Los Angeles Lakers. ( ARCHIVO. )

LeBron James admitió este viernes que estuvo cerca de retirarse de la NBA al concluir la última temporada, pero aseguró que sus deseos de volver a competir por un campeonato lo llevaron a continuar su carrera y firmar con los Philadelphia 76ers.

El máximo anotador histórico de la liga abrirá así una nueva etapa a los 41 años, después de finalizar su vínculo con Los Angeles Lakers. Según informó su agente, Rich Paul, a ESPN, James acordó un contrato de dos temporadas y ocho millones de dólares, con una opción de jugador.

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo bien, pero estaba bastante seguro de que ya había jugado mi último partido", expresó el jugador en su cuenta de X.

James explicó que, por primera vez en su carrera, pudo tomarse varias semanas para reflexionar sin tener una decisión definida sobre su futuro. Durante ese proceso evaluó si todavía conservaba la motivación necesaria para asumir las exigencias físicas y mentales de otra temporada.

"Sigo amando profundamente este deporte y aún tengo más para dar", afirmó.

Objetivo de campeonato

El cuatro veces campeón y cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA sostuvo que su decisión de fichar por Philadelphia no estuvo motivada por el dinero ni por razones familiares, sino por la posibilidad de competir por un quinto título.

"Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato", manifestó.

James, quien cumplirá 42 años en diciembre, consideró que puede ayudar a convertir a los 76ers en un equipo campeón. En Philadelphia formará parte de una plantilla encabezada por Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, incorporado recientemente desde los Boston Celtics.

Los Sixers serán el cuarto equipo de la carrera de LeBron, después de sus etapas con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Durante las últimas semanas también se mencionó la posibilidad de que regresara a Cleveland o Miami, así como una eventual unión con Stephen Curry en los Golden State Warriors.

Sin embargo, el alero aseguró que su llegada a Philadelphia representa su última gran decisión como agente libre.

"Esta es mi última decisión", afirmó.

LeBron llega a una franquicia que lleva más de cuatro décadas sin ganar un campeonato de la NBA. El último título de los 76ers ocurrió en 1983, por lo que el jugador intentará repetir una hazaña similar a la lograda en Cleveland, donde condujo a los Cavaliers al campeonato de 2016 y puso fin a una espera de 52 años sin títulos profesionales para esa ciudad.

Philadelphia fue eliminado por los New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este de la pasada temporada. Los Lakers, por su parte, cayeron ante los Oklahoma City Thunder.

En su última campaña con Los Ángeles, James disputó 60 partidos y promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes.

Ahora se prepara para disputar su temporada número 24 en la NBA, ampliando un récord de longevidad mientras persigue el objetivo que terminó alejándolo del retiro: volver a levantar el trofeo de campeón.