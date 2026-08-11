Los 76ers de LeBron debutarán en el Garden y visitarán a los Lakers en Navidad

Los Philadelphia 76ers de LeBron James y Jaylen Brown debutarán el próximo 20 de octubre contra los New York Knicks, vigentes campeones, en el Madison Square Garden, y se enfrentarán a Los Angeles Lakers en la tradicional jornada de Navidad, según reveló este martes la liga.

El Knicks-76ers es uno de los tres partidos programados durante la jornada inaugural de la temporada 2026-27, junto a la visita de los Boston Celtics a los Detroit Pistons, que abrirá el campeonato, y de los San Antonio Spurs a los Oklahoma City Thunder.

La NBA quiso de este modo abrir su campeonato con sus tres últimos campeones -Knicks, Thunder y Celtics-, además con duelos de peso, como el que enfrentará a Oklahoma City, de Shai Gilgeous-Alexander, y San Antonio, de Victor Wembanyama, en una repetición de la última final del Oeste.

James debutará en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia dos días después, el 22 de octubre, contra los Cleveland Cavaliers, el equipo en el que debutó en 2003, con el que ganó el anillo en 2016 y que aspiraba a incorporarlo de nuevo para cerrar su carrera donde la empezó.

Navidad con la NBA

La liga también anunció la programación del Día de Navidad, una tradición que empezó en 1947 y que ofrecerá más de doce horas ininterrumpidas de baloncesto, desde el mediodía hasta la medianoche (horario del Este).

La jornada arrancará, como también manda la tradición, en el Madison Square Garden de Nueva York, este año con una reedición de la última final de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Le seguirá un Boston Celtics-Miami Heat, donde militará a partir del inicio de temporada el griego Giannis Antetokounmpo.

A esos dos partidos les seguirá uno de los platos fuertes de esta jornada navideña: la visita de LeBron James con los 76ers al Crypto Arena de Los Ángeles, su casa durante las últimas ocho temporadas.

Una vez termine el Lakers-76ers arrancará en Minnesota un duelo entre los Timberwolves y los Oklahoma City Thunder, antes de terminar el día con un Golden State Warriors-Denver Nuggets. EFE

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