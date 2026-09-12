Pau Gasol y Sue Bird animan a "seguir invirtiendo" en el baloncesto femenino

El exjugador de la NBA Pau Gasol (camiseta naranja) observa el partido entre las Golden State Valkyries y las Phoenix Mercury en el Chase Center el pasado 10 de mayo de 2026 en San Francisco, California. ( EZRA SHAW/GETTY IMAGES/AFP )

Los embajadores de la Copa del Mundo de Berlín Pau Gasol y Sue Bird destacaron este sábado la importancia de "seguir invirtiendo" en el baloncesto femenino.

El exjugador español comentó que pese al crecimiento en los últimos años del deporte femenino, es necesario "seguir construyendo y aprovechando este buen momento para ver cuán lejos se puede llegar".

Gasol insistió en que hay que "ser valientes" y tener confianza en el futuro porque el baloncesto femenino ha demostrado con esta Copa del Mundo su potencial.

En la misma línea, Sue Bird dijo que "sólo hace falta tiempo y exposición" para seguir comprobando cómo crecen los datos a nivel económico en torno al deporte practicado por mujeres.

Sobre cómo gestionar los calendarios de la WNBA y de Europa, Bird señaló que "la colaboración es importante" y que cuanta más comunicación haya entre proyectos "mejor" funcionará el ecosistema del baloncesto.

Además, la exjugadora de las Seattle Storm destacó que las decisiones económicas "deben basarse en las jugadoras por ser quienes crean el producto".

"Desde el punto de vista de negocio, tú siempre quieres lo mejor en la pista y si tienes a jugadoras con las piernas frescas todo será mucho mejor", añadió.

Bird espera que la Copa del Mundo de 2030, que se disputará en Tokio en los meses de noviembre y diciembre, pueda alargarse más allá de los 10 días que tradicionalmente dura el torneo.

"Si ponemos un buen calendario y animamos a las jugadoras a formar parte de esto creo que tendremos torneos en los que vendrá el talento de todos los países", insistió.

Sobre el impacto de los medios de comunicación, ambos animaron a la prensa a "seguir contando las historias" de las mujeres deportistas y que así, tarde o temprano, se logrará captar a nuevos aficionados .

"No usaría la palabra educarlos, pero creo que tenemos que emocionar y mostrar a los fans del deporte lo que somos", dijo Bird.

Por último, Pau Gasol mandó un mensaje a las nuevas generaciones de jugadoras, entre las que hay españolas como Awa Fam o Iyana Martín: "La autenticidad es realmente importante, es necesario que los atletas seamos personas reales".

Los dos embajadores de esta Copa del Mundo de la FIBA estarán presentes durante el fin de semana en Berlín, donde este domingo se disputará la final.