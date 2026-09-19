Andrés Feliz le gana el duelo a Jean Montero y corona al Real Madrid en la Supercopa de la Euroliga

Andrés Feliz (derecha), del Real Madrid, en acción durante un partido de la Euroliga de baloncesto. ( EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU )

El duelo dominicano entre Andrés Feliz y Jean Montero terminó con sabor a celebración para el base del Real Madrid. Feliz se impuso a su compatriota en la final de la primera Supercopa de la Euroliga y terminó siendo decisivo en el triunfo del conjunto blanco por 93-89 sobre el Olympiacos, este sábado en el Etihad Arena de Abu Dabi.

El base armador aportó 11 puntos y, cuando el partido entraba en su tramo más dramático, apareció en una penetración hacia el canasto y convirtió una "bandeja" que terminó de inclinar la balanza a favor del equipo español.

Montero, por su parte, también tuvo protagonismo en el choque con 12 puntos para el Olympiacos, pero su actuación terminó marcada por una pérdida de balón en un momento crítico.

Andrés Feliz estuvo NASTY! Miren que balón encestó para que queden 5 segundos de partido, para ampliar la ventana a 4 puntos, CLUTCH!



Números de hoy:

11 puntos

4 asistencias

3 rebotes



Campeones Supercopa Euroleague el Real Madrid pic.twitter.com/9jeT2G1Pae — Darioski Castillo (@DarioskiC) September 19, 2026

Con el conjunto griego a una posesión de tomar la ventaja, el Montero perdió el balón y le concedió al Madrid una vida adicional. Después de un rebote providencial de Timothé Luwawu-Cabarrot, Feliz aprovechó la oportunidad para sentenciar el encuentro con un canastazo.

Triunfo histórico

Con la victoria, el Real Madrid se convirtió en el primer campeón de la Supercopa de la Euroliga, competición que estrenó su primera edición en Abu Dabi. Además, el conjunto blanco consiguió la revancha frente al Olympiacos, que lo había derrotado en la final de la Euroliga el pasado mayo, y entregó a Pedro Martínez su primer trofeo al frente del equipo.

La victoria fue, sobre todo, una demostración colectiva. Todos los jugadores del Real Madrid anotaron y capturaron al menos un rebote, con la excepción de Chuma Okeke, único integrante del equipo con valoración negativa. Facundo Campazzo fue el jugador más valorado del conjunto español con 17 puntos de valoración, mientras que Walter Tavares fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

El Madrid salió decidido a imponer un ritmo vertical, aunque los primeros minutos estuvieron marcados por las pérdidas: acumuló cinco en los primeros cinco minutos. La defensa de Mikael Jantunen sobre Sasha Vezenkov permitió, sin embargo, que los blancos pudieran correr y obligaran al Olympiacos a recurrir a las faltas para contenerlos. El marcador señalaba 7-11 al minuto cinco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/8023602217001w-7ee17f53.jpg El escolta dominicano Jean Montero cuando todavía jugaba para el Valencia, su último club antes de llegar al Olympiacos de Grecia. (EFE/QUIQUE GARCÍA)

La entrada de Jaime Pradilla desde el banquillo cambió el impulso del encuentro. Su energía contagió al resto del equipo y, apoyado en los triples, el Madrid consiguió un parcial de 9-0 para abrir una ventaja de 12-20. Campazzo comenzó a imponer su lectura del juego y, entre la defensa y el acierto exterior, los españoles cerraron el primer cuarto arriba 24-15.

El Olympiacos reaccionó en el segundo período y la entrada de Montero y Evan Fournier le dio otra dimensión al ataque griego. Los diez balones perdidos por el Madrid mantenían con vida al conjunto heleno, que se acercó 24-29 al minuto 13. La defensa madridista seguía siendo consistente, pero la tercera falta personal de Tavares obligó a Pedro Martínez a prescindir temporalmente de su pívot.

Damian Jones asumió entonces responsabilidad en la pintura, mientras Pradilla y Jantunen continuaban aportando en el rebote. Montero y Fournier mantuvieron al Olympiacos en la pelea y los griegos aprovecharon también sus oportunidades desde la línea de tiros libres.

Después de una buena acción de Cory Joseph, el Madrid llegó al descanso con ventaja de 47-43.

La pesadilla de las pérdidas continuó después del descanso. El Madrid ya acumulaba 15 y el Olympiacos aprovechó para arrancar la segunda mitad con un parcial de 7-0 que le permitió tomar el control. Dos triples consecutivos de Gabriel Deck frenaron la reacción griega, aunque la cuarta falta de Luwawu-Cabarrot representó otro problema para el conjunto de Pedro Martínez.

Sin Tavares en pista, Donta Hall aprovechó su fortaleza física cerca del aro. Pero el Madrid volvió a encontrar respuestas. La conducción de Feliz y Theo Maledon, junto con el trabajo de Jantunen y Pradilla, permitió a los blancos recuperar la ventaja y entrar al último cuarto arriba 75-72.

En el período decisivo, el Madrid volvió a ser agresivo y provocó varias faltas del Olympiacos, que entró en situación de bonus cuando todavía quedaban siete minutos. Luwawu-Cabarrot amplió la diferencia con un triple desde la esquina para colocar el marcador 82-72.

Parecía que el Madrid tenía el partido bajo control, pero Vezenkov volvió a poner al Olympiacos en carrera con seis puntos consecutivos. El búlgaro llegó a 20 tantos y redujo la diferencia a 87-83 cuando faltaban tres minutos y medio.

Entonces apareció nuevamente Fournier. Como había ocurrido en la final de la Euroliga del pasado mayo, el Olympiacos encontró una vía para regresar al partido y el francés encestó dos triples de enorme importancia para dejar el marcador 91-89 con un minuto por jugar.

Los griegos tuvieron entonces la oportunidad de ponerse delante, pero la pérdida de Montero terminó siendo determinante. El Madrid recuperó la posesión y, después del rebote de Luwawu-Cabarrot, puso el balón en manos de Feliz.