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El Real Madrid y Andrés Feliz ganan la primera Supercopa de la Euroliga

El inédito Final Four será anual y otorgará 750,000 euros al campeón

  • Daniel Santana - Twitter
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El Real Madrid y Andrés Feliz ganan la primera Supercopa de la Euroliga
Andrés Feliz (izquierda) junto a Facundo Campazzo, luego de ganar la Supercopa.
(HASSAN AL RAISI / ANADOLU VIA AFP) )

Andrés Feliz no bien ha iniciado su temporada 2026-27 en Europa, y ya celebra con un trofeo único.

Se trata de la nueva Supercopa de la Euroliga, un  torneo en formato "Final Four" que se estrenó el fin de semana en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y en el que el Real Madrid se proclamó como primer campeón al vencer al Olympiacos de Grecia por 93-89.

El cuadro de competencia enfrentó por un lado  al Olympiacos en su condición de campeón vigente de la Euroliga contra el Fenerbahçe de Turquía, monarca europeo en 2024-2025. En la otra llave, el Real Madrid (actual subcampeón de la Euroliga) se midió al anfitrión Dubai Basketball.

Premios y visión

La Supercopa de la Euroliga será anual y entregará 750,000 euros al equipo campeón, además de 500,000 euros a cada uno de los cuatro equipos, solo por participar.

  • El torneo  nació en como una herramienta estratégica de la Euroliga para expandir su presencia comercial y global hacia nuevos mercados.

Además de encestar un canasto clave en los segundos finales, Feliz terminó la gran final con 11 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes y un robo, mientras que su compatriota Jean Montero anotó 12 tantos para el Olympiacos

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.