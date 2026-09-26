El dominicano Montero lidera al Olympiacos para acceder a la final de la Supercopa

Jean Montero terminó el partido con 19 puntos y 20 de valoración. ( EFE )

El base dominicano Jean Montero fue uno de los grandes protagonistas del duelo de semifinales de la Supercopa de Grecia, al firmar 19 puntos y 20 de valoración en la victoria del Olympiacos sobre el AEK Atenas (93-80) en el pabellón Andreas Papandreou de la ciudad griega de Peristeri.

Montero, uno de los grandes fichajes del verano, firmó un gran encuentro con la camiseta del club de El Pireo, que se repuso a la derrota en la Supercopa de la Euroliga de la pasada semana ante el Real Madrid.

El dominicano se fue este sábado hasta los 19 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes para 20 de valoración en solo 20 minutos de juego.

Avance del Olympiacos

Sus guarismos solo fueron mejorados por su compañero de equipo Donta Hall, autor de 19 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración.

Así, el Olympiacos accedió a la final del torneo, a la espera de saber su rival, que saldrá de la otra semifinal entre el Panathinaikos y el PAOK Salónica. EFE