×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jean Montero
Jean Montero

El dominicano Montero lidera al Olympiacos para acceder a la final de la Supercopa

El base dominicano Jean Montero fue uno de los grandes protagonistas del duelo de semifinales de la Supercopa de Grecia

    Expandir imagen
    El dominicano Montero lidera al Olympiacos para acceder a la final de la Supercopa
    Jean Montero terminó el partido con 19 puntos y 20 de valoración. (EFE)

    El base dominicano Jean Montero fue uno de los grandes protagonistas del duelo de semifinales de la Supercopa de Grecia, al firmar 19 puntos y 20 de valoración en la victoria del Olympiacos sobre el AEK Atenas (93-80) en el pabellón Andreas Papandreou de la ciudad griega de Peristeri.

    Montero, uno de los grandes fichajes del verano, firmó un gran encuentro con la camiseta del club de El Pireo, que se repuso a la derrota en la Supercopa de la Euroliga de la pasada semana ante el Real Madrid.

    El dominicano se fue este sábado hasta los 19 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes para 20 de valoración en solo 20 minutos de juego.

    RELACIONADAS

    Avance del Olympiacos

    Sus guarismos solo fueron mejorados por su compañero de equipo Donta Hall, autor de 19 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración.

    • Así, el Olympiacos accedió a la final del torneo, a la espera de saber su rival, que saldrá de la otra semifinal entre el Panathinaikos y el PAOK Salónica. EFE
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 