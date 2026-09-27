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Liga Endesa
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El dominicano Jassel Pérez conduce al Girona a la victoria

Fue el mejor jugador con 20 puntos, nueve rebotes y 30 créditos de valoración

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    El dominicano Jassel Pérez conduce al Girona a la victoria
    Jassel Pérez (CEDIDA POR EL FIATC GIRONA)

    Una gran actuación del alero dominicano Jassel Pérez (20 puntos), bien secundado por Stanley Whittaker (19), llevó al triunfo al FIATC Girona ante el UCAM Murcia (84-77), en el estreno en la Liga Endesa.

    Pérez fue el mejor jugador con 20 puntos, nueve rebotes y 30 créditos de valoración. También brillaron Whittaker (19) y Mac McClung (11), triple campeón del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League.

    El cuadro de Sito Alonso, cuarto clasificado de la Liga Endesa la temporada pasada, firmó un partido muy espeso (25/74 en tiros de campo, 34%) y cayó en Fontajau, con Souley Boum (18) y Michael Forrest (15) como máximos anotadores.

    Desarrollo del partido

    El partido comenzó con mucha igualdad y con los cuatro fichajes del UCAM en el quinteto inicial: Juani Marcos, ex del Girona, Boum, Marcis Steinbergs y Jean-Marc Pansa.

    El equipo visitante amenazó con escaparse con el 9-14, pero de repente perdió el acierto y los locales reaccionaron para despedir el primer cuarto con una máxima ventaja de seis puntos (22-16, 13-2), después de un gran triple de McClung.

    La renta catalana llegó hasta los ocho puntos tras la enésima demostración de potencia del alero Jassel Pérez (26-18), otro recién llegado que está llamado a liderar el equipo junto a McClung.

    El UCAM estaba incómodo en la pista y volvió a entrar en bonus antes de los cinco minutos del período, pero aprovechó el desacierto local para empatar el duelo con un 0-7 de Forrest (28-28).

    El Girona firmó un 2/11 en triples en la primera mitad y un 4/17 en tiros de campo en el segundo cuarto, pero llegó al descanso con un 36-33 a favor porque los números del UCAM eran aún peores: solo Forrest superaba el 33% de acierto.

    El equipo de Sito Alonso dio un paso adelante después del entretiempo y firmó un 3-12 liderado por Boum y Nakic para lograr su máxima ventaja y forzar el tiempo muerto de Moncho (39-45).

    El Girona estuvo más de 18 minutos sin anotar un triple e incluso hizo un 2/6 en tiros libres en el tercer cuarto, pero el desacierto era tan compartido que el partido seguía en un puño.

    El tercer período se cerró con el marcador igualado a 52 puntos tras un triple sobre la bocina de Whittaker, el primer jugador en superar la decena. El UCAM seguía por debajo del 33% en tiros de campo.

    Los visitantes intentaron escaparse en el marcador (58-63), pero el Girona reaccionó con un 11-0 cuando parecía más tocado para poner contra las cuerdas a su rival a falta de cuatro minutos.

    Forrest volvió a igualar la contienda con su tercer triple, pero Jassel le contestó con un triple desde muy lejos sobre la bocina de final de posesión y Geben puso el 76-70 a falta de 90 segundos.

    Resultados y estadísticas

    El último cuarto, después de un partido muy errático de ambos bandos, se resolvió con un 32-25 y Fontajau pudo celebrar un triunfo muy esperanzadora para afrontar con optimismo un año muy ilusionante, con Europa en el horizonte y jugadores como McClung o Jassel Pérez que prometen emociones. 

    RELACIONADAS

    - Ficha técnica:

    84 - Bàsquet Girona (22+14+16+32): McClung (11), Pluta (2), Busquets (5), Martínez (3), Geben (11) -cinco inicial-; Whittaker (19), N'Guessan (9), Pérez (20), Maric (4) y Stenionis (-).

    77 - UCAM Murcia (16+17+19+25): Marcos (4), Boum (18), Raieste (-), Steinbergs (3), Pansa (6) -cinco inicial-; Radebaugh (6), Nakic (8), Cate (10), Forrest (15), Ennis (7) y Falk (-).

    Árbitros: Serrano, Baena y Mendoza. Eliminaron al visitante Boum (m. 40).

    Incidencias: Partido de la jornada 1 de la Liga Endesa disputado ante 4.367 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona. EFE

    1011716

    asm/fa/apa

    (foto)

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