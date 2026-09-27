Real Madrid venció a Unicaja en su estreno liguero

El Real Madrid sufrió para imponerse al Unicaja (89-87) este domingo, en el estreno liguero en el Movistar Arena, en un duelo que se resolvió en el último minuto (89-87) y que tuvo una alternancia constante en el marcador.

Era un día importante. Los blancos regresaban a su feudo 113 días después de su último partido del pasado curso, la dolorosa eliminación en cuartos de final en las eliminatorias por el título liguero ante La Laguna Tenerife.

Aquel día, Txus Vidorreta sepultó el proyecto de Sergio Scariolo, que a la postre sería cesado en la que era su segunda etapa en la casa blanca. Caprichos del destino, el vasco estuvo hoy presente, ahora como nuevo entrenador cajista, para el debut de Pedro Martínez ante su nueva parroquia.

Dos de los técnicos con más experiencia de la acb, frente a frente comandando sus nuevos equipos. Lo que se preveía como una continuación de la fiesta del equipo madrileño tras ganar la Supercopa de la Euroliga, estuvo a punto de volver a ser arruinada por Vidorreta, que parece lucirse siempre ante el Real Madrid.

Desarrollo del partido

Con más calidad individual que sensación de juego, el Real Madrid se llevó el duelo con Maledon, que firmó 17 puntos, 7 asistencias y 23 de valoración, como hombre más destacado.

Ambos conjuntos propusieron un ritmo alto de juego. El Unicaja, con problemas atrás, regaló muchas situaciones cerca de aro a un Real Madrid que empezó rezagado desde el 6,75 (0/4). Mejor fue el acierto exterior de los visitantes, que daban guerra gracias a un impoluto 2/2, 12-12 (min.5).

Dos tempranas personales en ataque de Willy Hernangómez redujeron las opciones en la pintura para el equipo malagueño, con solo Kravish 'disponible', pero no se amilanó en la pelea por el rebote (8-8) ni en el intercambio de canastas, 23-22 (min.10).

Los 'merengues' trataban de abrir brecha, pero se encontraron con un Unicaja cómodo en ese ritmo rápido de posesiones. Un triple de Abalde aseó la mala racha perimetral de los de Pedro Martínez (2/12-17%), que percutieron el agujero en la zona visitante, aún más desnuda tras la tercera falta de Kravish, 42-37 (min.16).

Un parcial de 0-8, con cinco puntos consecutivos de Ignas Brazdeikis, catapultó al Unicaja para irse con una mínima ventaja a los vestuarios, 46-47 (min.20).

Al Real Madrid le costó arrancar tras la reanudación. La poca fluidez y el bajo ritmo local chocaron con un Hernangómez colosal en defensa, con cuatro tapones en algo menos de cinco minutos, 55-55 (min.15).

Incómodos y parsimoniosos, los blancos se aferraron a la calidad de Maledon a la espera de recuperar sensaciones. Sin embargo, fue el Unicaja, pese a perder por lesión a Alberto Díaz, el que se adaptó mejor al partido y voló tras cada fallo de los 'merengues' para dominar el luminoso, con un motivado Hernangómez (18 puntos), 65-71 (min.30).

Luwawu-Cabrrot apareció para encestar el cuarto triple del Real Madrid en el partido (4/21). Tavares reapareció atrás para frenar el ímpetu de Willy y el conjunto blanco corrió lo que no pudo en cuartos anteriores.

Actuaciones destacadas

Solo fue un fogonazo. El Unicaja, que adquirió la máxima del partido (8) con el 65-73, se repuso a un parcial de 5-0 y volvió a hacer temblar al Palacio a falta de seis minutos y medio con Amine Noua como protagonista, 70-78.

El Madrid no renunció y se aferró a la experiencia de un siempre combativo Campazzo para igualar, 81-81 a falta de tres minutos. La garra del argentino despertó el aliento de la grada, que contribuyó para que Hernangómez fallase un par de tiros libres cruciales.

Una pérdida por falta de entendimiento entre Maledon y Tavares permitió a los visitantes afrontar por delante el último minuto de encuentro, 84-85. Con el agua al cuello, Luwawu-Cabrrot anotó un salvador triple (87-85) que volvió a dejar a los suyos por delante con 41,4 en el reloj de partido.

Campazzo reapareció con una gran defensa al poste sobre Brazdeikis y Pradilla se dejó un tiro libre para dar una última opción al Unicaja, con posesión a falta de 14 segundos (88-85).

Ficha técnica y detalles

Perry dejó uno a los suyos desde la personal. Los visitantes hicieron falta sobre Campazzo a falta de 3,5 segundos y el argentino falló el último aposta, dejando el último intento a Noua, que no acertó desde su campo (89-87).

- Ficha técnica:

89 - Real Madrid (23+23+19+24): Campazzo (15), Abalde (9), Luwawu-Cabarrot (14), Pradilla (7) y Tavares (4) -cinco inicial-, Shulga (4), Okeke (2), Maledon (17), Deck (9), Llull (-), Jones (8) y Sarr (-).

87 - Unicaja (22+25+24+16): Perry (9), Hunt (7), Brazdeikis (14), Noua (18) y Kravish (3) -cinco inicial-, Barreiro (-), Díaz (-), Lukosius (9), Djedovic (-), Pantzar (7) y Hernangómez (20).

Árbitros: Antonio Conde, Sergio Manuel y Roberto Lucas. Eliminaron por faltas a Ignas Brazdeikis, del Unicaja (min.40).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 8.123 espectadores. Antes del encuentro, el Real Madrid presentó el título de la Supercopa de la Euroliga ante su afición. EFE

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