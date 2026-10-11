Kirie Irving lidera la anotación de Dallas en Macao en su retorno a las pistas

Kyrie Irving lideró la anotación de Dallas Mavericks en el triunfo por 132-115 ante Houston Rockets en el segundo amistoso de pretemporada de la NBA disputado en Macao, que supuso su retorno a las pistas tras diecinueve meses de ausencia por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El exbase de Cleveland Cavaliers, Boston Celtics y Brooklyn Nets, lesionado en marzo de 2025, fue el máximo anotador de su equipo este domingo, con 17 puntos, en un partido que tuvo al español Sergio de Larrea, recién llegado a la NBA, como jugador destacado, con nueve puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

Actuación de Sergio de Larrea

El base vallisoletano jugó 22 minutos y 25 segundos, sumó dos robos y registró un diferencial de +34, el mejor del encuentro.

De Larrea concentró su aportación ofensiva en el último cuarto, con cuatro puntos y cuatro asistencias, dos de ellas para mates de Zaccharie Risacher y Tobi Lawal. También anotó tras capturar un rebote ofensivo.

El viernes, en la derrota por 135-117, había firmado once puntos, seis asistencias y dos rebotes, con tres triples en tres intentos.

Su compatriota Santi Aldama tampoco jugó, todavía en recuperación de una operación en la rodilla derecha a la que se sometió en marzo.

Irving vuelve y Dallas se impone

El encuentro también marcó el regreso de Irving tras diecinueve meses de ausencia por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El base lideró la anotación de Dallas con 17 puntos, seguido por Risacher (16) y Flagg (14).

Resultados y próximos partidos

Los Mavericks llegaron al descanso con siete puntos de ventaja (58-51), tras alcanzar una renta de quince, y resistieron la reacción de Houston en el tercer cuarto (92-85) antes de sentenciar el encuentro (132-115).

Marcus Smart fue el máximo anotador de los Rockets, con veinte puntos, seguido por Reed Sheppard (17), en ausencia de Kevin Durant y Alperen Sengun.

Dallas cerrará su pretemporada ante Nueva Orleans y Atlanta, mientras Houston se medirá a Oklahoma City. Ambos equipos estrenarán la temporada regular enfrentándose el 21 de octubre en Houston. EFE

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