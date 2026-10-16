Lidom inicia una campaña con novedades y jugadores a seguir

Jesús Madé (Milwaukee), prospecto #1 del béisbol, jugará con el Licey. ( AL BELLO /GETTY IMAGES VIA AFP )

El comienzo de la temporada 2026-27 de la Lidom es apenas la primera de tres etapas de un circuito que muta a otros ciclos en diciembre (clasificación a playoffs y sorteos de reingresos) y enero (round robin y serie final).

La que arranca hoy es la fase donde se puede ver a promesas señaladas para un paso corto por el circuito, en una edición que augura la participación de jugadores consolidados que pueden requerir turnos y entradas con un panorama de huelga en Grandes Ligas y de veteranos que buscan una vitrina para llegar a Asia o México en 2027.

El torneo arranca con el atractivo del sistema ABS o árbitro robot, con el anuncio de que el lanzador Trevor Bauer estará con las Estrellas en una cita donde figura emblemáticas de la última década como Emilio Bonifacio o César Valdez pueden agotar sus últimos cartuchos .

La edición 73 de la pelota dominicana arranca con la clásica triple cartelera regional: Águilas visitan a los Gigantes (7:00 p.m.), Tigres a Leones (7:15 p.m.) y Estrellas a Toros (7:30).

Disputa cibaeña

Las Águilas han incorporado versatilidad en el infield con Adalberto Mondesí, que superó una lesión y regresa luego de 8 años.

Cristopher Morel (Mets) aporta en la receptoría sus cinco años de experiencia en MLB. El bate de Jasson Domínguez (Yankees) llega desde el Escogido buscando mostrar su descomunal poder, y Luis Liberato suma defensa en los jardines.

Mientras que los Gigantes tienen a Emil Morales (Dodgers), prospecto de 20 años que con 119 empujadas, lideró en 2026 todas las ligas menores en impulsadas, bateó .295, .928 de OPS y sacudió 26 jonrones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/emil-morales-2-2-ec80ccdd.jpg Emil Morales se reportó temprano a las prácticas de los Gigantes. (CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO.)

Marcell Ozuna, pelotero con 304 cuadrangulares en MLB, no jugaba desde 2023-24 y Ronel Blanco (Astros) busca afianzar su brazo luego de una Tommy John en 2025.

Madé en la capital

Esta noche debutará el campocorto de los Tigres, Jesús Madé (Cerveceros), prospecto de 19 años, número uno de todo el béisbol. Madé, firmado por 950 mil dólares en 2024, quemó Doble A al batear .271, con 14 HR, 91 CE en 122 partidos. En el bullpen azul, Luis Gil (Yankees) tratará de mantener su valor. El bate ambidextro de Andretty Cordero llega desde las Águilas, además de el poder y la profundidad en el infield de Maikel Franco (designado) se destacan en las filas azules.

De su lado, los bicampeones escarlatas defenderán el prado central con Vidal Bruján, un pelotero de esta liga que jugó 63 juegos en total entre 2024 y 2025 con las Estrellas. La llegada de dos exliceistas como el catcher Michael de la Cruz y el veterano lanzador Radhamés Liz fortalecen la causa escarlata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/mlb-jesus-sanchez-conecto-un-par-de-hits-y-anoto-una-carrera-af4b59fd-6d3ffc20.jpg Jesús Sánchez al momento de conectar un hit para Toronto. (ARCHIVO/ AFP)

Sánchez en Romana

Los Toros tendrán en Jesús Sánchez (Blue Jays/Arizona) un outfielder que jugó 105 partidos este año en MLB. Felnin Celestén (Marineros), prospecto 50 de MILB, regresa para otro inicio en el campocorto luego de 16 HR, 64 CE en 111 partidos en las menores.

En cuanto a las Estrellas, la adición del cubano César Prieto se destaca entre sus novedades ya que accionó con Leones y Águilas, y en los últimos 3 años bateó para .271 en 54 juegos.

Yerar Encarnación (Águilas) y Sandber Pimentel (Toros) esperan repuntar sus careras en Lidom.