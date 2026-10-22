Andrés Feliz supera los 500 puntos en la Euroliga

Andrés Feliz conduce el balón en una acción ofensiva frente a Jean Montero. ( EFE/EPA/ALI HAIDER )

Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, superó los 500 puntos totales en la Euroliga, la máxima competición europea de clubes, durante el encuentro en el que los suyos se impusieron a domicilio al Maccabi de Tel Aviv por 99-113.

Feliz, que necesitaba tres puntos en el arranque del duelo para alcanzar el medio millar, acabó transformando 18, con un 2 de 4 en tiros de dos, un 4 de 8 en triples y un 2 de 2 en tiros libres. Además repartió 4 asistencias, capturó 2 rebotes y robó 2 balones para acabar con 17 dígitos de valoración.

Este es el cuarto partido consecutivo, y el quinto de los últimos seis, en el que Feliz acaba con dobles figuras en este apartado en el torneo, habiendo superado además en los dos anteriores los 18 dígitos en los que había establecido su récord previamente.

En sus tres campañas en el conjunto blanco, las mismas que lleva participando en la competición, el internacional dominicano promedia 6.5 puntos, 2.3 rebotes, 2 asistencias y 0.6 robos; siendo su récord anotador en un encuentro de 26, ante el LDLC ASVEL Villeurbanne hace solo siete días.

Su Euroliga en esta campaña

El 2026 ha sido un año de verdadera consagración e hitos históricos para el armador dominicano Andrés Feliz en el baloncesto de élite de Europa.

Tras consolidarse firmemente en la rotación del Real Madrid Baloncesto, el nativo de Guachupita guió al conjunto merengue hasta la Final de la Euroliga disputada en Atenas durante el mes de mayo.

Su rol e impacto en la cancha han ido en constante evolución bajo las exigencias del exigente baloncesto español y continental.

Además de levantar el título de la Supercopa e hilvanar un gran inicio invicto en la Liga Endesa, el jugador recibió el enorme honor y la responsabilidad de ser nombrado el nuevo capitán de la selección nacional de mayores de la República Dominicana, marcando de forma oficial el relevo generacional del baloncesto quisqueyano.

La cumbre individual de su año se escenificó en el mes de octubre, donde protagonizó una semana memorable que la prensa internacional catalogó como su "semana de consagración" en el viejo continente.

Feliz trituró sus marcas personales en la máxima competición europea al registrar primero 15 puntos y 24 créditos de valoración ante el Olimpia Milano, para días después desatar una tormenta ofensiva histórica frente al ASVEL Villeurbanne. En ese partido, "El Tigre" encestó 26 puntos, incluyendo un espectacular 8 de 11 en triples, aderezado con 4 rebotes, 5 asistencias y una valoración récord de 30 créditos en apenas 25 minutos de acción.