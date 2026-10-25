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El Madrid pulveriza de nuevo su récord de triples en ACB y establece un nuevo tope

El conjunto de Pedro Martínez alcanzó los 24 aciertos desde el 6,75 para doblegar Lleida (86-122).

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    El Madrid pulveriza de nuevo su récord de triples en ACB y establece un nuevo tope
    Andrés Feliz (ARCHIVO DL)

    El Real Madrid batió su récord de triples anotados en un partido de la Liga Endesa, con 24, este domingo en el en el Barris Nord ante el iLERNA Lleida, en una semana histórica para el conjunto blanco, que además estableció el máximo registro de la competición.

    Récords de triples

    Siete días después de llegar a su mejor marca en la ACB (20) ante el Bilbao Basket, el conjunto de Pedro Martínez alcanzó los 24 aciertos desde el 6,75 para doblegar Lleida (86-122).

    Con 24, el Real Madrid establece el récord histórico de triples anotados en un partido de la Liga Endesa. Con el último, obra de Théo Maledon sobre la bocina, superaron los 23 del Unicaja (2024-25 vs Real Madrid) y del Kosner Baskonia (2025-26 vs Manresa).

    Lo hicieron, además, con un 53% de acierto (24/45).

    Por si fuera poco, el pasado jueves, el equipo también pulverizó su mejor registro en la Euroliga, llegando hasta los 21 en la victoria ante el Maccabi de Tel Aviv (99-113). 

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    Actuación destacada

    En ambas competiciones, las topes del equipo en esta faceta estaban en 19 aciertos.

    Los franceses Timothé Luwawu-Cabarrot, con 7 en 9 intentos, y Maledon, con la misma cifra pero en un lanzamiento menos, fueron los máximos estandartes del festival anotador 'merengue'. 

    • De los 12 convocados por Martínez, solo Facundo Campazzo, Chuma Okeke, Walter Tavares y Olivier Sarr no sumaron desde el triple. EFE

    pml/apa

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