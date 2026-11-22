El base del Real Madrid Andrés Feliz (d) lanza ante Ricky Rubio, del Joventut, durante el partido de la Liga Endesa de baloncesto que Real Madrid y Club Joventut de Badalona disputan este domingo en Madrid. ( EFE/VÍCTOR LERENA )

El base dominicano Andrés Feliz, con 23 puntos y 22 dígitos de valoración, impulsó al Real Madrid hacia un nuevo triunfo liguero, esta vez ante sus excompañeros del Joventut de Badalona (91-88), en un partido en el que Ricky Rubio firmó una excelente actuación que no coronó con un triple que pudo ser el de la victoria del conjunto catalán.

El sello de histórico al duelo se la puso con el pitido inicial Pedro Martínez.

Ante el equipo que le dio la alternativa en los banquillos, el actual técnico del conjunto blanco se convirtió en el que más duelos ha dirigido en la ACB, un total de 1.112, superando a otro mito como Aíto García Reneses.

Desarrollo del partido

Martínez respondió con aplausos a la ovación que recibió al sonar su nombre por megafonía. Y a partir de ahí se metió en faena para intentar sacar adelante un choque importante, no tanto por las alturas a las que está la temporada, sino por la necesidad de no cerrar, aún de peor forma, la que probablemente haya sido la semana que ha dejado, por juego, las sensaciones más negativas al madridismo en lo que va de curso tras caer sin brillo a domicilio en la Euroliga ante el Besiktas y el Olympiacos.

Contra un rival que la campaña previa ya había sido capaz de ganar en el Movistar Arena, los locales ofrecieron desde el comienzo una buena versión, abrazando de nuevo el acierto desde el perímetro, con seis de ocho en triples en los diez primeros minutos. De hecho dos seguidos de Timothé Luwawu-Cabarrot le permitieron dejar atrás la igualdad inicial.

También dominaron en las capturas, multiplicando por dos los registros del rival, igual que hicieron con los puntos en el cuarto de salida (26-13, m.10).

Todo ello les sirvió para tapar, en cierta medida, el problema recurrente de las pérdidas, inherentes al estilo de juego que practica el equipo pero demasiadas al elevarse hasta las siete.

El suflé bajó en el segundo cuarto y la mejoría del Joventut le dio para dinamitar casi por completo la renta desfavorable y ponerse a solo dos puntos al llegar al descanso, aprovechando cinco minutos y medio en los que anotó dieciséis puntos y únicamente concedión una canasta del francés Theo Maledon y dos libres de Feliz (41-39, m.20).

Actuaciones destacadas

La buena dinámica la arrastró el cuadro badalonés a la apertura de la segunda mitad, logrando su primera ventaja del encuentro tras un triple del argentino Nico Laprovittola.

Aguantaron un poco más por delante los de Dani Miret de la mano de Ricky Rubio y ni siquiera un parcial de 11-0, con dos mates de Walter Tavares y triples de Andrés Feliz y Sergio Llull, les frenó en seco, pues consiguieron contrarrestarlo con ocho puntos sin réplica.

Finalmente un triple postrero en el tercer cuarto de Rubio les permitió alcanzar la media hora en ventaja.

Dadas las circunstancias, todo quedaba a merced de los últimos diez minutos, en los que el anfitrión se jugaba su condición de invicto en liga hasta la fecha. El intercambio de golpes marcó el primer tramo hasta que salió al rescate Luwawu-Cabarrot con dos triples en un momento complicado.

Ambas acciones permitieron a los suyos llevar la iniciativa en el marcador en un periodo caliente y fantasear antes de tiempo con el triunfo gracias a las rápidas y decididas entradas a canasta de Feliz. Sin embargo siete puntos en solo 38 segundos de Ricky Rubio pusieron el 87-88 a falta de 01:10 para la conclusión.

El desenlace parecía estar en manos de los dos armadores de juego.

Y así fue. Feliz, en una vertiginosa transición, aupó a los suyos y Rubio, en el otro aro, falló un triple que hubiera cambiado el destino del partido, justo antes de que Jaime Pradilla, con un mate, pusiera la guinda a un gran espectáculo.

- Ficha técnica:

91 - Real Madrid (26+15+18+32): Feliz (23), Abalde (12), Procida (-), Pradilla (11), Tavares (10) -cinco inicial-, Shulga (-), Damian Jones (5), Eli John Ndiaye (-), Luwawu-Cabarrot (12), Maledon (10), Sarr (-) y Llull (8).

88 - Asisa Joventut (13+26+23+26): Radicevic (-), Laprovittola (17), Reyes (8), Birgander (10), Cheatham (2) -cinco inicial-; Ellis (-), Rubio (19), Kraag (16), Torres (2), Sulejmanovic (6), Tomic (6), Nogués (2).

Árbitros: Arnau Padrós, Alfonso Olivares y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 9 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 9.372 espectadores. En el descanso se homenajeó a Manuel 'Lolo' Sainz, exjugador y exentrenador del conjunto local. EFE

cmg/ism