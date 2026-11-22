Andrés Feliz conversa con uno de sus entrenadores previo al partido ante Joventot Badalona en la Liga Endesa. ( EFE )

Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, se mostró satisfecho por el triunfo liguero conseguido en casa ante el Joventut de Badalona y reconoció que el equipo está sacando energía de donde no la tiene y que deben seguir jugando juntos, aprendiendo, mejorando y estar más unidos que nunca.

"El Joventut tiene un equipazo, tiene talento de sobra, y yo creo que nosotros estamos sacando energía de donde no tenemos, como grupo, como equipo. Obviamente cuesta, la liga no es fácil, todo lo que tenemos delante no es fácil. Yo creo que nosotros tenemos que seguir jugando juntos, aprendiendo, mejorando cada vez y seguir unidos más que nunca", indicó.

"No te puedo decir cómo estamos ahora mismo, pero lo que sí te digo es que tenemos que seguir juntos como equipo y mejorando cada vez. No importa si estamos cansados, a tope, al 100 %, lo que sea: hay que seguir", declaró a los micrófonos de DAZN a la conclusión del enfrentamiento que ganaron por 91-88, con 23 puntos suyos.

Desafíos del equipo

En la misma línea, el armador de juego señaló: "Cada uno de nosotros tenemos el enfoque de mejorar, de ayudar al equipo. Tenemos la baja de Facu, de Jantunen también. Esperemos que se recuperen pronto y estén con nosotros. Pero tenemos que cubrir esas faltas y seguir jugando juntos como equipo".

Por otro lado habló acerca de lo que supuso defender a Nico Laprovittola y Ricky Rubio:

"Tienen talento nivel Dios, tienen muchas millas. Como hablo mucho con Ricky durante el partido, pues aprendo cada día más. Trato de mejorar como jugador, aprender de ellos. Son jugadores que no te la dejan fácil, tienen mucho nivel. Creo que hicimos un gran trabajo como equipo porque sacamos la victoria, que era lo importante". EFE

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