Bryan Colangelo deja a los Sixers tras descubrirse farsa que involucra a su esposa

FILADELFIA. El presidente de operaciones de los Sixers de Filadelfia, Bryan Colangelo, renunció este jueves al cargo después que su esposa admitió haber operado cuentas de Twitter en las que se criticaba a miembros de la franquicia y reforzaban su gestión.

El entrenador de los Sixers, Brett Brown, supervisará las operaciones de baloncesto del equipo de forma interina hasta que se elija al sustituto de Colangelo.

La esposa de Colangelo, Barbara Bottini, admitió haber establecido y operado las cuentas, y una investigación realizada por una firma de abogados encontró pruebas forenses.

“Nuestra investigación reveló evidencia sustancial de que el Sr.

Colangelo era la fuente de información delicada, no pública, relacionada con los equipos contenida en ciertas publicaciones de las cuentas de Twitter”, según la firma de abogados.

“Creemos que el Sr. Colangelo fue descuidado y, en algunos casos, imprudente al no cumplir adecuadamente salvaguardar la información sensible, no pública, relacionada con los equipos en las comunicaciones con personas ajenas a la organización de los Sixers”, añade el comunicado.

La decisión se produce después de que una historia de ‘The Ringer’ sacó a la luz la posibilidad de que Colangelo hubiera publicado Twitters de las llamadas cuentas “encubiertas” que se utilizaron para criticar a jugadores y exjugadores de los Sixers.

Colangelo, dos veces Ejecutivo del Año de la NBA, había discutido con los dueños y los altos directivos del equipo la posibilidad de que su esposa hubiera estado involucrada en la publicación de los mensajes publicados a través de las redes sociales.

“Rechazo enérgicamente la afirmación de que mi conducta fue de alguna manera imprudente”, dijo Colangelo en un comunicado.

Tras descubrirse la trama, Colangelo valoró las acciones de su esposa como un esfuerzo equivocado por defenderlo públicamente.

“Somos una familia y como tal vamos a afrontar el error cometido”, manifestó.

Los Sixers también dijeron en un comunicado que “quedó claro que la relación de Bryan (Colangelo) con nuestro equipo y su capacidad para liderar a la franquicia en el futuro se ha visto comprometida”

por lo que aceptaban su renuncia.

Las investigaciones revelaron que Bottini estableció y operó cuatro cuentas: Eric jr, Still Balling, Enoughunkownsources y HonestAbe, pero parecía que parte de la información publicada provenía del propio Colangelo.

Algunos de los tuits estaban relacionados con el comportamiento del pívot All-Star, el camerunés Joel Embiid. Otros aseguraron que el pívot Nerlens Noel, ahora con los Mavericks de Dallas, fue un problema en el vestuario y que las lesiones del pívot Jahlil Okafor impidieron su traspaso a los Pelicans.

Los tuits incluyen elogios a Colangelo y comentarios despectivos sobre su predecesor con los Sixers, Sam Hinkie, y su sucesor como presidente de los Raptors de Toronto, Masai Ujiri.

Ahora la salida de Colangelo se ve como el deseo de los Sixers de apartarse de polémica en su objetivo de conseguir durante el mercado libre de este verano al alero estrella de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James.