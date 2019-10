$!El primer cara a cara de Horford y Karl Town será el 30 de octubre

Hasta el 5 de marzo no enfrentan a los subcampeones, Golden State Warriors, en un partido programado para iniciar a las 10:30 en el Chase Center, nuevo hogar de “Los Guerreros”.

Los que se fueron y los que se quedaron con sus equipos

Los campeones Toronto Raptors no tendrán en sus filas para esta temporada a Danny Green y a Kawhi Leonard , sin dudas dos jugadores importantes en el logro de la pasada campaña.

Los Pelicans de New Orleans no desaprovecharon la oportunidad de fichar a Zion Williamson como primer pick de la NBA.

¿Qué podemos esperar de los novatos que debutan esta temporada?

· Zion Williamson tendrá su debut en la NBA con los New Orleans Pelicans, donde fue elegido en la primera posición del Draft de la NBA de 2019 y aunque no ha jugado un partido oficial, ya es comparado con LeBron James y desde James, no hay tantas expectativas por “rookie”.

Williamson asistió a Spartanburg Day School en Spartanburg, Carolina del Sur, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de su categoría.

Mide 1,98 y pesa 129 kilos, lo que supone un peso muy elevado para un jugador de su estatura y en el que la potencia es la gran base de su juego.

· Como el pick número dos, fue seleccionado Ja Morant por los Memphis Grizzlies, con la esperanza de que sean quien dirija el ataque del conjunto.

Está considerado como uno de los mejores pasadores de la clase y un jugador confiable en un ataque final. Su juventud es su mejor aliado y su perfil físico le ayuda a conseguir colocar el balón en el lugar y momento adecuado. Su altura des de 1,91 m y su peso de 79 kilogramos.