$!Fallece el inmortal del baloncesto Antonio -Chicho- Sibilio

Falleció este sábado por complicaciones de salud el exselección nacional de baloncesto e inmortal de este deporte Cándido Antonio –Chicho- Sibilio Hughes.

Tenía 60 años. Sibilio, nativo de San Cristóbal, nació el 3 de octubre de 1958.

Fue inmortalizado en la República Dominicana en el ceremonial del año 2003.

Destacó en el baloncesto desde niño y ya a los 17 años fue jugador central del conjunto de los Astros, en el baloncesto superior distrital y a esa edad también formó parte de la selección nacional con la cual jugó en el torneo Centrobasket 1975.

Emigra a España donde juega como nacionalizado y brilla con el conjunto FC Barcelona. También jugó con el Taugrés Vitoria.

Es reconocido como una de las más grandes transiciones de posición en el país entre los baloncestistas dominicanos, luego de pasar de jugar de espaldas al aro a realizarlo de frente, labor en la que fue ayudado por el baloncesto en España.

En República Dominicana fue dirigente del baloncesto distrital, así como en la Liga Nacional de Baloncesto y de selecciones nacionales.

Sibilio fue uno de los jugadores más dominantes del baloncesto europeo y participó con la selección de España en los Juegos Olímpicos de 1980. Pese a su admirable trayectoria, prefería estar al margen, lejos de las luces y las cámaras.

“No es que no me gusten los reconocimientos -ríe- es que yo considero que era mi trabajo. No estaba de cara al público para que me reconozcan. Soy tímido. Yo me siento bien aquí, aislado, solo. El reconocimiento implica multitud y esas cosas” dijo Sibilio durante una entrevista que le realizó Diario Libre en agosto de 2018.