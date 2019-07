$!Fanáticos molestos por la declinación de Horford de asistir al Mundial

Q verguenza @Al_Horford nuevamente dices q NO sin justificacion otros mucho mejores q tu y con menos dinero jugando por su pais, q maldita decepción. No sigo por q lo proximo es insultarte.

Estimado Al Horford: gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo por tu país, República Dominicana. No tienes ninguna “obligación” de ponerte el uniforme de la selección nacional. Yo seguiré disfrutando de tu carrera en la NBA. ¡Éxitos! No tengo nada que cuestionarte. #DQNO

Al Horford debe de considerar buscarse un asesor de comunicaciones y relaciones publicas. No solo es que no jugara, es que hasta la forma de decirlo es irrespetuosa. Con una Nota de iPhone? Sin nadie escucharlo o verle la cara? A quien carajo le importa una clinica? Por Dios.

Una vez fue un viaje de “la NBA”, en el 2016 la razon fue un nuevo equipo, 2017: debia acoplarse a nuevos estelares, 2018: entraba a ultimo año de contrato, 2019: estrena contrato. Hermano, ya sabemos que no le interesa jugar con RD. Gracias @Al_Horford

Gane una apuesta, gracias. Un iluso que creyó que jugarías aposto conmigo. Me pagara el NBA L Pass, una cena y una Moett. Todo a nombre tuyo. https://t.co/IRN7tW2tD0

No hermano. No es entender. Yo nunca voy a entender como un atleta no quiere jugar por su bandera. Yo lo único que he digo que Horford está pago con RD. Punto. Cerró con nosotros y yo cerré con él. Què tan difícil es eso de entender? https://t.co/Nor1xhjIsl

No busquemos dónde no hay. Edad? Gasol, 34, jugará con España. Nuevo equipo? Anthony Davis jugará con USA. Estatus? El MVP jugará con Grecia. Contrato? Valanciunas jugará con Lituania, también N. Jokic. Cumplió? Giannis siempre ha participado desde el 2015 con Grecia.

No busquemos dónde no hay? Equipo? Tobías jugará con USA. Equipo? Simons jugará con Australia. Equipo? Korkmaz jugará con Turquía. Embiid ya había dicho que le hubiese encantado estar en el mundial.

Y que es lo que está pasando en esta red? Cuantos gallos locos acabando a un atleta de primer nivel que no le debe nada al país. Sigamos desarrollando atletas y apoyando a los que van. #AlHorford no tiene que jugar para ganarse respeto de nadie.

En Instagram, al estar bloqueado el mensaje original de Horford, algunos seguidores publicaron en fotos aledañas.



Un mensaje de la cuenta de darwin_emmanuel, relata lo siguiente: “No me presto a comentar, pero siento que tengo que decirte que eres un sin patria, cuando los dominicanos en verdad te necesitamos no nos apoyas, orita hace como cualquier millonario y quiere ganarte el corazón con tu dinero haciendo casa que ni saben como son, pero el apoyo verdadero de verte jugar por tu patria en un mundial como lo hace cualquier atleta por su país, eso no tiene precio. Bendiciones en tu vida y gracias por dejarnos solos”.

Otros dos mensajes:

frankvilcas:

Eres muy cobarde con respecto a la selección de tu país, siempre das muchas excusas son razón, todos los estelares de tu nuevo equipo van al mundial menos tu...mejor si la verdad y si que no quieres nada con RD



mr.wallsut:

Que pena la de este señor que no le importa su país. @marcgasol duro 9 años CONSECUTIVOS representando a España. Anthony Davis va para un nuevo equipo y va a representar a USA ósea que deje sus excusas baratas y solo diga que no le interesa representar a el país. Unfollow. To el mundo dejen de seguir a este en Twitter y en Instagram. Pa el juego de estrellas tampoco voten por el.