$!Gasol, el último de una larga lista de ilustres retirados

"He intentado ser mejor cada día, cada año y no ponerme límites ni dejar que nadie me las pusiera, y para eso he tenido muchas personas que me han ayudado.

Nada en la vida es importante si al final no formas parte de un grupo, de un equipo. Nada que consigas solo tiene un mérito relevante y significativo", se despedía Pau Gasol (Barcelona, 1980) en un acto rodeado de sus familiares y excompañeros ante los medios de comunicación.