$!Juancho Hernangómez, fuera de Tokio 2020 por el no de Minnesota Timberwolves

"El 23 de julio por primera vez recibimos una notificación por parte de Minnesota Timberwolves no dando su permiso. Si el jugador estaba en Tokio es porque hasta entonces nunca recibimos un no para que disputara los Juegos Olímpicos, más bien lo contrario", explicó el presidente de la FEB.

El alero de la selección española de baloncesto Juancho Hernangómez no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la negativa de su club, los Minnesota Timberwolves de la NBA estadounidense, y será sustituido por Xabi López-Aróstegui, según dijo el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) Jorge Garbajosa.

"Unas horas después de conocer la lesión, decidimos decir motu proprio que no podía participar cuando nos dicen que tiene que someterse a una intervención quirúrgica", recordó el dirigente, que desveló que el jugador pidió una segunda opinión médica.

Este doctor diagnostica que la lesión no es de grado 4-5 sino de grado 3, con lo que está de acuerdo el conjunto estadounidense, y se pone en marcha un tratamiento que no incluye cirugía, y un plan de rehabilitación antes del amistoso contra Estados Unidos en Las Vegas.

Para los representantes del máximo organismo del baloncesto español, el mayor problema es que hasta este viernes 23 no recibieron la negativa

"En ese momento se produce algo incómodo, es que nosotros pedimos que venga un doctor de Minnesota, no mandan a ninguno, mandan a una fisioterapeuta que se implica perfectamente, pero sin capacidad de decisión. La fisioterapeuta no solo está de acuerdo con el protocolo, sino que añade ejercicios", relató Garbajosa.

Posteriormente, la FEB y el club tienen una reunión por videoconferencia en la que el jugador hace algunos ejercicios que muestran el avance de su recuperación.

"Los médicos de Minnesota indican que la evolución es favorable y a la pregunta ¿puede participar en los Juegos Olímpicos? La respuesta es un claro y expreso sí", manifestó el presidente de la Federación.

Para los representantes del máximo organismo del baloncesto español, el mayor problema es que hasta este viernes 23 no recibieron la negativa del conjunto estadounidense a que el alero jugara, lo que les deja con un margen ínfimo de actuación.

"La primera vez que te dicen que no es el día 23, y es un no muy rotundo. El problema es que del 8 al 23 no hemos tenido más que un 'seguimos adelante'", insistió Garbajosa.

En cuanto al estado del jugador, el presidente de la FEB explicó que anímicamente está tocado. "Está triste, pasando un momento difícil, estás en Tokio y diez minutos antes de la reunión técnica te quedas fuera. Es un golpe muy duro y lo único que queremos es que ya que no hemos podido conseguir que jugara, arroparle y cuidarle", añadió.

López-Aróstegui, preparado para viajar

El sustituto de Juancho Hernangómez será el alero recién fichado por el Valencia Basket Xabi López-Aróstegui, que desde que el día 23 recibieron la noticia de Minnesota se puso "en modo Juegos", sometiéndose a pruebas PCR para estar preparado para viajar.

"Tenemos previstos billetes de avión para que en cuanto tengamos el OK del COI y de FIBA se incorpore. El jugador tiene su preacreditación, todos los papeles, solo falta recibir el OK y que pueda desplazarse a Tokio", informó Garbajosa, que reconoció que no sabe si podrá estar disponible para el debut de la selección, el lunes 26 a las 21.00 horas locales (14.00 CET) contra Japón.