LeBron James: “Una de las derrotas más difíciles de mi carrera”

“Ahora pasamos a otra cosa. Me he levantado esta mañana muy motivado para el entrenamiento y para el partido del domingo”, insistió.

A pesar del tropiezo, LeBron, que disputa sus octavas Finales consecutivas, las novenas en total, no baja los brazos.

“Las últimas 24 horas han sido difíciles no solo para Hill o para mí sino también para todo el mundo en el equipo porque estábamos en una muy buena posición para llevarnos el partido”, aseguró.

“Espero que salgamos con la misma dureza y que juguemos mejor”

LeBron James, el alero estrella de los Cleveland Cavaliers, dijo este sábado en la jornada de atención a los medios que espera que su equipo salga el domingo “con la misma dureza” que en el primer partido y que juegue un mejor baloncesto.

“Espero que salgamos con la misma dureza que mostramos en el primer partido. Pero cometimos muchos fallos, así que espero que juguemos mejor”, indicó James, que tras admitir que la derrota del pasado jueves fue decepcionante, matizó que eso no debe pasar factura en la mentalidad de los suyos.

“Es un nuevo día. Me he levantado entusiasmado por la oportunidad que tenemos para mejorar hoy y por la oportunidad que tendremos mañana. No puedo comparar la adversidad por la que pasé cuando era joven comparado con jugar al baloncesto. Esto es solo baloncesto.

Esto no es adversidad. No con las cosas por las que he pasado. Esto es divertido”, señaló el número 23.