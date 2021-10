Los Lakers anunciarán el retiro de la camiseta de Gasol en fecha próxima

Anunció su retiro del baloncesto el martes, poniendo fin a una carrera que duró más de dos décadas y le valió dos títulos de la NBA y un oro en el campeonato mundial con la selección española.

Al tener su No. 16 retirado por los Lakers, Gasol se convertiría en el undécimo jugador en recibir ese honor y el primero desde que Kobe Bryant retiró sus No. 8 y 24 en 2017.

Los otros números retirados por los Lakers: Wilt Chamberlain (No. 13), Elgin Baylor (No. 22), Gail Goodrich (No. 25), Magic Johnson (No. 32), Kareem Abdul-Jabbar (No. 33), Shaquille O'Neal (No. 34), James Worthy (No. 42), Jerry West (No. 44) y Jamaal Wilkes (No. 52).

Gasol fue adquirido por los Lakers en la fecha límite de cambios en 2008 en un acuerdo que hizo que los Memphis Grizzlies lo enviaran a él y a una selección de segunda ronda a Los Ángeles por Kwame Brown, Javaris Crittenton, su hermano Marc Gasol, Aaron McKie y dos futuras selecciones de primera ronda.

Gasol, de 41 años, ya había anunciado su despedida del baloncesto internacional en agosto después de que España perdiera ante Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos de Tokio, que marcaron su quinta Olimpiada.

Su trayectoria con la NBA le permitió alcanzar la marca de los 20.000 puntos.

Gasol había estado con el club español Barcelona desde febrero. Su carrera se había estancado antes de eso debido a una fractura por estrés en el pie izquierdo que se prolongó y le impidió jugar durante casi dos años.

"Me voy a retirar del baloncesto profesional", dijo Gasol. "Es una decisión difícil después de tantos años, pero es una decisión que realmente pensé".

Gasol ganó dos títulos de la NBA con Los Angeles Lakers, en 2009 y 2010, mientras promediaba 17 puntos y 9,2 rebotes en 1.226 partidos de temporada regular con los cinco equipos que jugó.

El mayor de los hermanos Gasol jugó por última vez en la NBA con los Bucks en 2019. Firmó con Trail Blazers ese año, pero nunca llegó a jugar.

Gasol ganó un título mundial con España en 2006, además de títulos europeos en 2009, 2011 y 2015.