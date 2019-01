Malone: “No ganar el campeonato no me hace menos jugador de básquet”

Ni Michael Jordan, ni LeBron James, es la escogencia de Karl Anthony Malone “El Cartero”, (The Mailman, en inglés). “John Stockton”, fue la respuesta que ofreció Malone al ser cuestionado sobre cuál de los dos jugadores considera el mejor.

Dar el “crédito”

Por supuesto habló de baloncesto. Faltaba más. Con Stockton, su gran compañero y amigo, jugó dos finales de la NBA, vistiendo la camiseta de los Jazz de Utah y una tercera con los Lakers de Los Angeles.

Una de ellas, la de 1998 ante los Bulls de Chicago, dejó una duda sobre aquella famosa jugada en la que aparentemente Michael Jordan desplaza a Byron Russell, compañero de Malone. Fue en el juego 6, a escasos 6.2 segundos, eventualmente Jordan convirtió el disparo y les dio el título a sus Bulls dejando a Malone con las manos vacías. “Voy a decir esto aquí: En la derrota, tienes que perder con orgullo y dignidad, al igual que cuando ganas. Ellos (los Bulls) ganaron”, dijo Malone (55 años).

El exjugador de 6-9, aun así, quiso precisar: “No ganar el campeonato de la NBA no me hace a mí menos jugador de baloncesto”.

Malone dio a la sala una clase sobre cómo manejar las emociones. “Ganar es emocionante, pero cuando pierdes es una sola vía, tú no quieres ese sabor, pero cómo lo manejas como ser humano”.

Esa noche ganó el mejor equipo, sostiene Malone. y “tienes que darle crédito”. Y aquí llegó otra lección, casi 21 años después. “Déjenme decir esto: nosotros no somos guerreros. Guerreros son los hombres y mujeres en uniformes cada día, ellos son guerreros. De otro lado, no suena agradable, oh, apenas casi lo logro; a nadie le importa una m..., porque es un juego”.