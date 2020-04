$!Mark Cuban ya no está seguro de que haya partidos de la NBA en mayo

El dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, que había sido el dirigente de la NBA más optimista de cara a la reanudación de la competición de liga a partir de mediados de mayo, mostró este miércoles sus dudas de que la misma se diese en un futuro inmediato.

'No tengo idea', admitió Cuban en el programa 'Get Up', de la cadena de televisión ESPN. 'Quiero decir, lo único que sé es que vamos a poner la seguridad primero y no vamos a correr ningún riesgo'.

Cuban, que está al frente del trabajo que su equipo hace para mantener en forma y seguros a toda la plantilla, dijo que la seguridad y salud de las personas era lo más importante.

'No vamos a hacer nada que ponga en riesgo la salud de nuestros jugadores, nuestros fanáticos, nuestro personal y a toda la organización. Así que en este momento, realmente no tengo nada nuevo que decir', agregó.

Durante una entrevista que concedió a la estación de televisión Dallas WFAA el pasado 21 de marzo, Cuban aseguró que su proyección era que la NBA se jugase a finales de mayo sin aficionados en el campo.

'Todos los expertos tendrían que afirmar que será absolutamente seguro', destacó Cuban. 'No podemos poner nada por delante de la salud y la seguridad de nuestros jugadores. Eso es todo. Es un objetivo del que nadie realmente tiene detalles. Quiero decir, no he tenido conversaciones en las que nadie haya discutido una fecha real en este punto', sostuvo.

La liga china había estado haciendo planes para dividir sus 20 equipos y enviarlos a dos ciudades para jugar en arenas vacías en un mes. La NBA podría considerar planes similares de crear una comunidad en cuarentena en un sitio neutral para disputar partidos sin aficionados en algún momento.

'Me suena muy bien, y les diré por qué: Estados Unidos necesita deportes', prosiguió Cuban. 'Necesitamos algo por lo que apoyarnos; necesitamos algo por lo que emocionarnos. Todos en el norte de Texas quieren una razón para volver a tener a los Mavericks y animar juntos, incluso si no hay aficionados'.

Cuban dijo que estaba a favor de esa opción y trabajaría al máximo de cara a que al final se pudiese realizar si es la mejor que hay sobre la mesa.

Pero jugadores como el alero LeBron James de Los Angeles Lakers ya han dicho que no se van a recluir en un hotel para estar compitiendo en un solo lugar.