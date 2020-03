NBA plantea partido sin publico a lo que LeBron James se opone

Las reacciones de los jugadores no se han hecho esperar y la estrella de Los Angeles Lakers, el alero LeBron James, tras haber conseguido la pasada noche la victoria por 113-103 ante los Bucks de Milwaukee, fue categórico al declarar que no jugará partidos sin aficionados.

"No, eso es imposible", declaró James. "No voy a jugar, si no hay aficionados en los partidos. Juego para mis compañeros de equipo, para los aficionados. De eso se trata. Si me presento en un campo y no están, entonces es como si no jugase. Entonces, pueden hacer lo que quieran con el asunto".

Sin embargo, la recomendación de la NBA es muy clara en cuanto que anticipa que los equipos deben estar preparados para esa eventualidad.