$!Pau Gasol: 'La salud mental dentro del deporte se está haciendo menos tabú'

El pívot español Pau Gasol, que compartió este jueves una charla con la jugadora Laia Palau y la entrenadora Anna Montañana, consideró que 'la salud mental dentro del deporte se está haciendo menos tabú', porque las situaciones personales de los deportistas 'no se pueden encajonar siempre'.

'En muchos momentos de mi carrera, cuando he tenido algo personal, se nota, y ahora cada vez más el tema de la salud mental dentro del deporte se está haciendo más importante y menos tabú, más normal. Hay altos y bajos pero al final somos personas, tenemos vidas, circunstancias personales y eso hay que hablarlo, no se puede encajonar siempre', consideró el pívot español.

Gasol, dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, recordó durante esta charla realizada con motivo de su campus virtual 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander' que su entrenador en el conjunto californiano, Phil Jackson, era 'un maestro de la gestión de egos', y esa capacidad le permitía 'saber dónde tenía que pulsar' para sacar al jugador 'lo mejor de sí mismo'.

'Él tenía algo de formación universitaria en psicología y eso le ayudó muchísimo a ser un mejor entrenador, es un factor clave, porque hay entrenadores que no saben mostrar esa pasión, ese disfrute, hay que saber entender al jugador y hacer que disfrute', consideró.

El interior español explicó que en el baloncesto estadounidense cada equipo tiene un psicólogo deportivo que da la opción de hacer sesiones individuales.

'Yo me he apoyado en ese tipo de profesional en muchas partes de mi carrera, porque son herramientas que te dan posibilidades y vías para gestionar situaciones (...) Ahora ya no se ve como una cosa extraña, se está normalizando. No es que algo me esté pasando, sino que es algo que me ayude a ser mejor. Es importante que lo normalicemos, no puede ser algo extraño', añadió.

Laia Palau, capitana de la selección española de baloncesto, se mostró 'muy contenta' de que Gasol trate el aspecto psicológico del jugador, porque a su juicio 'se tiene que hablar más' sobre ello.

'Estoy muy contenta de que estés hablando de esto, que alguien como tú tenga el valor de hablar de esto, porque se tiene que hablar más, y más en el sector masculino que es más tabú. Nosotros sabemos que esos malos momentos pueden cortar una carrera', señaló la jugadora del Uni Girona.

Por su parte, Anna Montañana, exjugadora internacional y actual entrenadora ayudante del Montakit Fuenlabrada, explicó que bajo su experiencia 'cuando compites en alto nivel no puedes mostrar debilidad' y ahora como entrenadora intenta 'recibir ayuda' y entender que 'no pasa nada' por sentirse vulnerable.

'Eso es importante que se haga público, en nuestra época no era muy normal. Tenemos que hablar de ello, solo sabemos nosotros las torturas mentales que nos hacemos', añadió la exjugadora y entrenadora valenciana.