Reinicio del reloj tras tiro a canasta entre los cambios de reglas aprobados

Como será que la pelota está delante de la punta del círculo en la zona de defensa; ningún defensor está por delante del jugador ofensivo con la oportunidad de anotar en la transición; el jugador con la oportunidad de anotar en transición tiene el control de la pelota; y si la falta priva a su equipo de la oportunidad de anotar.

Como parte de la simplificación clara de la regla de la falta en ataque, los árbitros ya no necesitarán hacer juicios sobre si un defensor estaba entre (o si tuvo la oportunidad de estar entre) el jugador ofensivo con la oportunidad de anotar en la transición o dentro de la pintura.

En el caso de una falta clara, el equipo recibe dos intentos de tiro libre y posesión en la línea lateral más cercana al lugar donde ocurrió la falta.

Además, los árbitros ya no tendrán que determinar si el defensor estuvo o no en algún momento por delante del jugador ofensivo antes de cometer la falta, ni será relevante si un defensor golpeó o no al jugador ofensivo con la oportunidad de anotar de transición en la zona de ataque.

Bajo la regla simplificada, una falta clara no puede ocurrir si el jugador ofensivo está en el acto de tirar a canasta o si la falta es causada por el intento del defensor de interceptar o desviar un pase destinado al jugador que busque anotar en la transición.

Si se comete una falta clara, el equipo afectado continuará recibiendo dos tiros libres y posesión de la pelota en la línea lateral más cercana al lugar donde ocurrió la falta.

La definición ampliada del “acto hostil” para activar la repetición instantánea ahora se extendería más allá de la interacción con otro jugador para incluir también una interacción hostil con un árbitro, entrenador o espectador.

La junta de gobernadores votó sobre los cambios de reglas en las reuniones que mantuvieron hoy en Nueva York, de cara a dejar todo listo para cuando de comienzo la nueva temporada el próximo mes de octubre.

Los cambios de reglas requerían de una mayoría de dos tercios para aprobarlos después que fueron recomendados unánimemente por el Comité de Competición de la NBA