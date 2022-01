Robinson Canó disfruta su éxito en la Serie del Caribe

El intermedista dominicano Robinson Canó produjo por segunda noche consecutiva, remolcando el sábado tres de las cinco carreras que los Gigantes del Cibao fabricaron para darle a la República Dominicana su segundo triunfo de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.

Y para el grandesligas petromacorisano, poder aportar en un triunfo vistiendo la camiseta del país es más que relevante.

"Me gusta ganar, la gran química que tenemos como equipo es lo que me motiva. Tener esta camiseta y representar el país es algo que no sé cómo describirlo. (Me siento) contento de que ganamos y el gran trabajo que Raúl realizó. La energía ha estado mejor que ayer y (lo que hice) me llena de satisfacción", dijo Canó luego de batear de 4-2, con un triple, tres remolcadas y dos anotadas.

Canó ha ganado títulos de Serie Mundial, con los Yanquis de Nueva York, el Clásico Mundial de Béisbol en el 2013 y la Serie del Caribe el año pasado, reforzando a las Águilas Cibaeñas.

"Agradecido de Dios de todo lo que he logrado en mi carrera y espero seguir haciéndolo", indicó.

HABLA VALDES

El zurdo Raúl Valdés permitió solo una carrera en más de cinco entradas de labor y apenas tres indiscutibles.

¿Cuál fue la clave?

"Mezclar rompientes con la recta fue la clave y mantener la bola baja. Cuando tuve hombres en base traté de no desenfocarme", indicó.

El cubano nacionalizado dominicano dice sentirse orgulloso de jugar con una camiseta que lleve el nombre del país que lo acogió.

"Me siento un dominicano más. República Dominicana es lo mejor que me ha pasado", añadi.

EQUIPO DE LUJO

El dirigente Luis Urueta tiene marca de 2-0 en esta Serie del Caribe con unos Gigantes del Cibao que él tiene en una muy alta estima por los jugadores con los que cuenta.

"Esto es un equipo de lujo, dejo a los muchachos jugar y son pocas las decisiones que tengo que tomar en el partido", comentó el capataz colombiano.

Valoró lo sucedido en el partido y resaltó los puntos más relevantes.

"Fue similar al juego de ayer. Salimos agresivos y luego el zurdo de Puerto Rico hizo sus ajustes. Raúl tuvo una gran salida, hizo su trabajo y Robinson hizo lo que siempre nos tiene acostumbrados", sentenció.

