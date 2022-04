El lanzador Jake Arrieta anuncia su retiro del béisbol de las Grandes Ligas

El exganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Jake Arrieta anunció este lunes su retiro del béisbol de las Grandes Ligas.

"No he firmado los papeles, pero ya terminé. Es hora de que me aleje del juego. En algún momento el uniforme pasa a otra persona", expresó el lanzador derecho estadounidense en el podcast Pardon My Take.

Arrieta, de 36 años, lanzó la temporada pasada para los Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego, con récord de 5 victorias y 14 derrotas, con 7.13 de porcentaje de carreras limpias en 24 aperturas.

Arrieta explicó que se dio cuenta de que ha perdido las facultades que antes poseía para lanzar, al participar en un juego con el equipo de su hijo en el cual ponchó a cinco bateadores, pero golpeó a otros tres, causando el reclamo de los padres presentes.

Tuvo su mejor temporada en 2015 con los Cachorros, con los que dejó marca de 22-6, con 1.77 de efectividad, en 33 salidas, lanzó cuatro juegos completos y tuvo tres salvamentos, para ganar el premio Cy Young, al mejor serpentinero de la Liga Nacional.

Arrieta destacó para que los Cachorros de Chicago conquistaran la Serie Mundial de 2016 tras una sequía de 108 años, la más larga en la historia de las Grandes Ligas, y borrar un déficit de 1-3 ante los entonces Indios de Cleveland.

En ese 'Clásico de Octubre' Arrieta ganó sus dos aperturas, terminó con marca de 2-0, con 2.38 de efectividad, al permitir tres carreras en 11.1 entradas, además de ponchar a 15 bateadores.

El dueño de una bola rápida capaz de superar las 95 millas por hora, jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas y dejó registro de 115-93, con porcentaje de carreras limpias de 3.98, lanzando para los Orioles de Baltimore, Cachorros, Filis de Filadelfia y Padres. EFE