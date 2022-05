Yanquis y Dodgers, mejores en ganados y perdidos en MLB

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/ap22137080240768-1d59cac0.jpg Jose Trevino, de los Yanquis de Nueva York, festeja con su compañero Aaron Hicks (31), el jonrón de tres carreras que disparó en la cuarta entrada del partido contra los Orioles de Baltimore, en Baltimore, el lunes 16 de mayo de 2022. (AP/NICK WASS)

Los Yanquis de Nueva York con 29-13, .690 de average; Dodgers de Los Ángeles, 23-13, .683; Mets de Nueva York, 29-15, .659, son los tres mejores en las Grandes Ligas, luego de la jornada del 23 de mayo, que los mantiene como líderes de las divisiones, Este de la Liga Americana (LA), Oeste de la Liga Nacional (LN), y Este, respectivamente.

Luego van Cerveceros de Milwaukee, líder División Central LN, 26-16, .619; Astros de Houston, líder del Oeste, LA, 27-16, .628 y Mellizos de Minnesota, 26-16, líder en la División Central LA.

Los equipos de Nueva York, Yanquis y Mets, llevan 29 victorias; Padres de San Diego y Medias Rojas de Boston están liderando las rachas de victorias con cinco; en los últimos 10 partidos están con 8-2 los Dodgers, San Diego y Boston.

En la parte ofensiva el dominicano Manny Machado de San Diego, sigue liderando el bateo en la Liga Nacional con elevado promedio de .365, con el que comanda las Grandes Ligas. El quisqueyano lleva de 58-159, con ocho jonrones y 27 vueltas remolcadas y con sus 58 hits también lidera la MLB.

Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago con .359, manda en la Liga Americana. Tiene 52 hits en 145 turnos oficiales, con 18 empujadas, y cinco jonrones.

Aquí los lideres según AP

En la Liga Nacional

BATEO. M.Machado, San Diego, .365; Goldschmidt, St. Louis, .338; Cron, Colorado, .321; Hosmer, San Diego, .320; McNeil, New York, .311; Freeman, Los Angeles, .310; Iglesias, Colorado, .304; Nimmo, New York, .297; Bell, Washington, .296; Arenado, St. Louis, .294; Segura, Philadelphia, .294.

CARRERAS. Betts, Los Ángeles, 42; M.Machado, San Diego, 34; Edman, St. Louis, 32; Harper, Philadelphia, 29; Lindor, New York, 28; Yelich, Milwaukee, 28; Freeman, Los Angeles, 27; Alonso, New York, 26; Cron, Colorado, 26; Nimmo, New York, 26; Soto, Washington, 26.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 40; Goldschmidt, St. Louis, 33; Tellez, Milwaukee, 32; Arenado, St. Louis, 32; Cron, Colorado, 32; T.Turner, Los Angeles, 32; J.Turner, Los Angeles, 29; Chisholm Jr., Miami, 27; Harper, Philadelphia, 27; M.Machado, San Diego, 27.



HITS. M.Machado, San Diego, 58; Goldschmidt, St. Louis, 53; Cron, Colorado, 51; Alonso, New York, 49; Freeman, Los Angeles, 49; Hernández, Washington, 49; Hosmer, San Diego, 47; McNeil, New York, 47; T.Turner, Los Angeles, 46; Arenado, St. Louis, 45; Bell, Washington, 45.

DOBLES. Freeman, Los Angeles, 16; Goldschmidt, St. Louis, 16; Olson, Atlanta, 16; Harper, Philadelphia, 14; K.Marte, Arizona, 14; Arenado, St. Louis, 13; M.Machado, San Diego, 12; McNeil, New York, 12; Suzuki, Chicago, 12; K.Farmer, Cincinnati, 11; Hayes, Pittsburgh, 11; Naquin, Cincinnati, 11; T.Turner, Los Angeles, 11.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 4; Edman, St. Louis, 3; Nimmo, New York, 3; J.Sánchez, Miami, 3; Wong, Milwaukee, 3; 10 tied at 2.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-en-la-mano-88d47bc6.jpg El dominicano Jesús Sánchez, de los Malins de Miami, figura con tres triples, entres los líderes de la Liga Nacional. (AP/JIM RASSOL)

JONRONES. C.Walker, Arizona, 11; Cron, Colorado, 11; Alonso, New York, 11; Wisdom, Chicago, 10; Schwarber, Philadelphia, 10; Betts, Los Angeles, 10; Adames, Milwaukee, 9; Tellez, Milwaukee, 9; Renfroe, Milwaukee, 9; Harper, Philadelphia, 9; Arenado, St. Louis, 9.

BASES ROBADAS. Bader, St. Louis, 11; Edman, St. Louis, 11; Acuña Jr., Atlanta, 8; T.Turner, Los Angeles, 8; Wong, Milwaukee, 8; M.Machado, San Diego, 7; 8 empatados con 6.

J. GANADOS. Musgrove, San Diego, 5-0; T.Anderson, Los Angeles, 5-0; Scherzer, New York, 5-1; Webb, San Francisco, 5-1; Buehler, Los Angeles, 5-1; Woodruff, Milwaukee, 5-2; Wainwright, St. Louis, 5-3; Gonsolin, Los Angeles, 4-0; K.Thompson, Chicago, 4-0; Kershaw, Los Angeles, 4-0.

EFECTIVDAD. P.López, Miami, 1.57; Musgrove, San Diego, 1.90; Mikolas, St. Louis, 1.96; Alcantara, Miami, 2.11; Lauer, Milwaukee, 2.16; Burnes, Milwaukee, 2.27; Quintana, Pittsburgh, 2.43; Wright, Atlanta, 2.49; Scherzer, New York, 2.54; J.Urías, Los Angeles, 2.63.

PONCHADOS. Aa.Nola, Philadelphia, 64; Burnes, Milwaukee, 62; Rodón, San Francisco, 62; Scherzer, New York, 59; Wright, Atlanta, 56; Manaea, San Diego, 55; Lauer, Milwaukee, 54; Musgrove, San Diego, 51; Wheeler, Philadelphia, 51; H.Greene, Cincinnati, 50; F.Peralta, Milwaukee, 50.

En la Liga Americana

BATEO. Anderson, Chicago, .359; J.Martinez, Boston, .349; Devers, Boston, .335; Benintendi, Kansas City, .329; France, Seattle, .329; Bogaerts, Boston, .325; Judge, New York, .325; Trout, Los Angeles, .323; Mancini, Baltimore, .303; Espinal, Toronto, .292.

ANOTADAS. Judge, New York, 35; Trout, Los Angeles, 35; Ohtani, Los Angeles, 30; Devers, Boston, 28; Straw, Cleveland, 28; Ward, Los Angeles, 27; Rizzo, New York, 26; Alvarez, Houston, 25; Suárez, Seattle, 25; Bogaerts, Boston, 24; Buxton, Minnesota, 24; Springer, Toronto, 24.

EMPUJADAS. J.Ramírez, Cleveland, 41; Stanton, New York, 35; Judge, New York, 34; Story, Boston, 29; Ohtani, Los Angeles, 28; France, Seattle, 28; Trout, Los Angeles, 26; Walsh, Los Angeles, 26; Tucker, Houston, 26; Rizzo, New York, 25; A.García, Texas, 25.

HITS. Devers, Boston, 57; France, Seattle, 57; Anderson, Chicago, 52; Benintendi, Kansas City, 49; Bogaerts, Boston, 49; Judge, New York, 49; Mancini, Baltimore, 46; J.Martinez, Boston, 45; Frazier, Seattle, 44; Ohtani, Los Angeles, 44.

DOBLES. Devers, Boston, 15; J.Martinez, Boston, 15; Gurriel, Houston, 14; Espinal, Toronto, 13; K.Hernández, Boston, 13; Sánchez, Minnesota, 13; O.Miller, Cleveland, 12; Trout, Los Angeles, 12; Bradley Jr., Boston, 11; Hays, Baltimore, 11; S.Murphy, Oakland, 11.

TRIPLES. J.Ramírez, Cleveland, 3; 15 empatados con 2.

JONRONES. Judge, New York, 17; Alvarez, Houston, 12; Trout, Los Angeles, 12; Buxton, Minnesota, 11; Stanton, New York, 11; J.Ramírez, Cleveland, 10; Rizzo, New York, 10; Ward, Los Angeles, 9; Altuve, Houston, 9; Suárez, Seattle, 9; Devers, Boston, 9; Ohtani, Los Angeles, 9.

BASES RO BADAS. J.Rodríguez, Seattle, 12; Mateo, Baltimore, 11; Mullins, Baltimore, 9; Tucker, Houston, 9; Straw, Cleveland, 8; White, Texas, 8; Anderson, Chicago, 7; Arozarena, Tampa Bay, 7; Merrifield, Kansas City, 7; 5 empatados con 6.

J. GANADOS. Verlander, Houston, 6-1; Manoah, Toronto, 5-1; Ryan, Minnesota, 5-2; Lorenzen, Los Angeles, 5-2; Blackburn, Oakland, 4-0; Holmes, New York, 4-0; Cole, New York, 4-1; Cease, Chicago, 4-1; Taillon, New York, 4-1; Urquidy, Houston, 4-1; Rasmussen, Tampa Bay, 4-1; R. López, Chicago, 4-1.

EFECTIVIDAD. Verlander, Houston, 1.22; Kopech, Chicago, 1.29; Manoah, Toronto, 1.62; M.Pérez, Texas, 1.64; Cortes, New York, 1.80; Skubal, Detroit, 2.22; Ryan, Minnesota, 2.29; McClanahan, Tampa Bay, 2.33; Gausman, Toronto, 2.52; Gilbert, Seattle, 2.60.

PONCHADOS. Cease, Chicago, 67; McClanahan, Tampa Bay, 65; Cole, New York, 62; Ray, Seattle, 58; Gausman, Toronto, 57; Cortes, New York, 56; Gilbert, Seattle, 55; Montas, Oakland, 55; Eovaldi, Boston, 53; Ohtani, Los Ángeles, 53.